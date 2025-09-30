Відео
Начальник караулу ДСНС на смерть збив людину — рішення суду

Начальник караулу ДСНС на смерть збив людину — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 03:32
Начальник караулу ДСНС на смерть збив пішохода — яке покарання обрав для нього суд
Місце ДТП. Фото ілюстративне: Поліція Херсонської області/Facebook

Начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України скоїв смертельну ДТП. Його засудили до позбавлення волі.

Про це 26 вересня повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі

Деталі справи 

Аварія сталася в місті Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області. Фігурант під час керування автівкою Skoda Octavia перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Через це він наїхав на пішохода, який перетинав проїжджу частину. Унаслідок аварії постраждалий зазнав тяжких травм. У лікарні він помер.

Рішення суду 

Під час судового засідання в місцевому суді обвинувачений свою провину заперечував. Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років ув'язнення. Намагаючись оскаржити, це рішення в апеляційному суді, чоловік усе ж таки визнав вину, розкаявся та повністю відшкодував моральну шкоду родичам загиблого. Фігурант сподівся, що реальний термін ув'язнення замінять на випробувальний, але вирок залишили без змін. Наразі судове рішення вже набуло законної сили.

Нагадаємо, у Закарпатській області чоловік зґвалтував власну матір. Його засудили до позбавлення волі.

Також ми, що житель Рівненщини завдав смертельного поранення своєму сину. Убивцю на сім років позбавили волі.

ДТП суд правосуддя аварія ДСНС судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
