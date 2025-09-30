Видео
Главная Новости дня Начальник караула ГСЧС насмерть сбил человека — решение суда

Начальник караула ГСЧС насмерть сбил человека — решение суда

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 03:32
Начальник караула ГСЧС насмерть сбил пешехода — какое наказание избрал для него суд
Место ДТП. Фото иллюстративное: Полиция Херсонской области/Facebook

Начальник караула Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины совершил смертельное ДТП. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом 26 сентября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

Авария произошла в городе Бобровица Нежинского района Черниговской области. Фигурант во время управления автомобилем Skoda Octavia превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого он наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть. В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы. В больнице он скончался.

Решение суда

Во время судебного заседания в местном суде обвиняемый свою вину отрицал. Ему назначили наказание в виде четырех лет заключения. Пытаясь обжаловать это решение в апелляционном суде, мужчина все же признал вину, раскаялся и полностью возместил моральный ущерб родственникам погибшего. Фигурант надеялся, что реальный срок заключения заменят на испытательный, но приговор оставили без изменений. На данный момент судебное решение уже вступило в законную силу.

Напомним, в Закарпатской области мужчина изнасиловал собственную мать. Его приговорили к лишению свободы.

Также мы, что житель Ровенской области нанес смертельное ранение своему сыну. Убийцу на семь лет лишили свободы.

ДТП суд правосудие авария ГСЧС судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
