Начальник караула ГСЧС насмерть сбил пешехода — какое наказание избрал для него суд

Начальник караула Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины совершил смертельное ДТП. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом 26 сентября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Детали дела

Авария произошла в городе Бобровица Нежинского района Черниговской области. Фигурант во время управления автомобилем Skoda Octavia превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого он наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть. В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы. В больнице он скончался.

Решение суда

Во время судебного заседания в местном суде обвиняемый свою вину отрицал. Ему назначили наказание в виде четырех лет заключения. Пытаясь обжаловать это решение в апелляционном суде, мужчина все же признал вину, раскаялся и полностью возместил моральный ущерб родственникам погибшего. Фигурант надеялся, что реальный срок заключения заменят на испытательный, но приговор оставили без изменений. На данный момент судебное решение уже вступило в законную силу.

