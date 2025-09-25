НАБУ та САП викрили працівника СБУ на хабарництві — що відомо

Працівники НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу проти посадовця Служби безпеки та його спільників. Їх звинувачують у вимаганні хабаря у розмірі 300 тисяч доларів США.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у четвер, 25 вересня.

НАБУ та САП завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт у справі проти начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох його спільників.

За даними слідства, посадовець разом із співучасниками вимагав 300 тис. доларів від особи, яка перебувала під оперативним супроводом у справі, що стосувалася організації незаконного переправлення ухилянтів через кордон.

За хабар обвинувачений обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови посадовець погрожував притягненням цієї особи до кримінальної відповідальності за суворішими статтями, які стосуються основ національної безпеки.

Зловмисників викрили після того, як вони отримали частину обумовленої суми — 72 тисячі доларів.

Нагадаємо, СБУ провели низку обшуків у колишніх детективів НАБУ, які зараз працюють в "Укрзалізниці". У відповідь у бюро заявили, що такі дії можуть свідчити про посилення тиску на експрацівників.

Раніше на тлі перехресних розслідувань у структурах керівник НАБУ Семен Кривонос заявив, що між НАБУ та СБУ немає конфліктів. За його словами, це може суперечити інтересам держави.