НАБУ и САП разоблачили работника СБУ на взяточничестве - что известно

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело против чиновника Службы безопасности и его сообщников. Их обвиняют в вымогательстве взятки в размере 300 тысяч долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в четверг, 25 сентября.

НАБУ и САП завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по делу против начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двух его сообщников.

По данным следствия, чиновник вместе с соучастниками требовал 300 тыс. долларов от лица, которое находилось под оперативным сопровождением по делу, касающемуся организации незаконной переправки уклонистов через границу.

За взятку обвиняемый обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа чиновник угрожал привлечением этого лица к уголовной ответственности по более строгим статьям, касающимся основ национальной безопасности.

Злоумышленников разоблачили после того, как они получили часть оговоренной суммы — 72 тысячи долларов.

Напомним, СБУ провели ряд обысков у бывших детективов НАБУ, которые сейчас работают в "Укрзализныце". В ответ в бюро заявили, что такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на экс-сотрудников.

Ранее на фоне перекрестных расследований в структурах руководитель НАБУ Семен Кривонос заявил, что между НАБУ и СБУ нет конфликтов. По его словам, это может противоречить интересам государства.