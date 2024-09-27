Капитуляция Украины – Харрис заявила, что некоторые политики в США хотят уступок для России

Кое-кто в США хочет заставить Украину отдать России территории, — Харрис
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала неприемлемыми предложения отдельных американских политиков, призывающих Украину уступить оккупированные Россией территории в обмен на мир. Это выглядит как принуждение к капитуляции.
Свое заявление Харис сделала во время пресс-конференции в Белом доме в четверг, 26 сентября.
Некоторые политики в США хотят капитуляции Украины
Харрис заявила, что "никакие вопросы по этой войне не могут решаться без участия Украины".
Она также отметила, что некоторые политики в США пытаются заставить Украину не только отдать свои территории, но и отказаться от союзов безопасности с другими странами.
"Они требуют, чтобы Украина лишилась своих договоренностей о безопасности с другими странами. Эти предложения звучат подобно предложениям Путина. Но это не предложения мира — это предложения капитуляции. Это опасно и неприемлемо", — сказала кандидатка в президенты США.
Напомним, в Белом доме состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента и кандидатки на пост президента США Камалы Харрис. Она подчеркнула свою твердую поддержку украинского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 22 сентября прибыли в Соединенные Штаты Америки. Зеленский подчеркнул, что основная задача — укрепление Украины и защита всех граждан.
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