Капітуляція України — Гарріс заявила, що деякі політики у США хочуть поступок для Росії

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс. Фото: Berkeley News

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала неприйнятними пропозиції окремих американських політиків, які закликають Україну поступитися окупованими Росією територіями в обмін на мир. Це виглядає як примус до капітуляції.

Свою заяву Гаріс зробила під час прес-конференції у Білому домі в четвер, 26 вересня.

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Гарріс заявила, що "жодні питання щодо цієї війни не можуть вирішуватися без участі України".

Вона також зазначила, що деякі політики у США намагаються змусити Україну не лише віддати свої території, але й відмовитися від безпекових союзів з іншими країнами.

"Вони вимагають, щоб Україна позбулася своїх безпекових зв'язків з іншими країнами. Ці пропозиції звучать подібно до пропозицій Путіна. Але це не пропозиції миру — це пропозиції капітуляції. Це небезпечно і неприйнятно", — сказала кандидатка у президенти США.

Нагадаємо, у Білому домі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидентки та кандидатки на пост президента США Камали Гарріс. Вона підкреслила свою непохитну підтримку українського народу.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською 22 вересня прибув до Сполучених Штатів Америки. Зеленський наголосив, що основне завдання — зміцнення України та захист всіх громадян.