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Где в этом году будут выборы — карта

30 января 2025 07:00
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В каких странах в 2025 году будут переизбирать власть — карта
Голосование на выборах. Фото: kyiv24.news
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В течение 2025 года во многих странах мира состоится переизбрание власти. В некоторых странах будут избирать нового президента, в других ожидаются выборы в законодательные органы, а в нескольких странах выборы будут не одни, ведь будут избирать и президента, и состав законодательных органов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Где состоятся выборы президента

В течение года новых президентов изберут в Беларуси, Польше, Румынии, Гвинее-Бисау, Греции, Ирландии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Сейшельских островах, Танзании, Хорватии, ЦАР и Ямайке.

Где проведут выборы в законодательные органы

Состав законодательных органов в 2025 году обновят в таких странах как:

  • Германия;
  • Канада;
  • Чехия;
  • Австралия;
  • Албания;
  • Аргентина;
  • Буркина-Фасо;
  • Бурунди;
  • Вануату;
  • Венесуэла;
  • Египет;
  • Киргизстан;
  • Лихтенштейн;
  • Молдова;
  • Норвегия;
  • Сингапур;
  • Таджикистан;
  • Япония.

Где будут выборы президента и в законодательный орган

В десяти странах мира в течение текущего года выберут не только главу государства, но и состав законодательного органа. Речь идет о Боливии, Габоне, Гаити, Гвинее, Гондурасе, Эквадоре, Малави, Того, Уганде и Чили.

Напомним, 26 января утром стартовали президентские "выборы" в Беларуси. По их результатам, "победителем" уже в седьмой раз с 1994 года стал Александр Лукашенко, который набрал 87,6% избирателей.

Также мы сообщали, что верховная представительница ЕС Кая Каллас заявила об отсутствии у Лукашенко легитимности. По ее мнению, выборы, которые состоялись в Беларуси, являются надругательством над демократией.

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