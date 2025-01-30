В каких странах в 2025 году будут переизбирать власть — карта

Где в этом году будут выборы — карта
В течение 2025 года во многих странах мира состоится переизбрание власти. В некоторых странах будут избирать нового президента, в других ожидаются выборы в законодательные органы, а в нескольких странах выборы будут не одни, ведь будут избирать и президента, и состав законодательных органов.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Где состоятся выборы президента
В течение года новых президентов изберут в Беларуси, Польше, Румынии, Гвинее-Бисау, Греции, Ирландии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Сейшельских островах, Танзании, Хорватии, ЦАР и Ямайке.
Где проведут выборы в законодательные органы
Состав законодательных органов в 2025 году обновят в таких странах как:
- Германия;
- Канада;
- Чехия;
- Австралия;
- Албания;
- Аргентина;
- Буркина-Фасо;
- Бурунди;
- Вануату;
- Венесуэла;
- Египет;
- Киргизстан;
- Лихтенштейн;
- Молдова;
- Норвегия;
- Сингапур;
- Таджикистан;
- Япония.
Где будут выборы президента и в законодательный орган
В десяти странах мира в течение текущего года выберут не только главу государства, но и состав законодательного органа. Речь идет о Боливии, Габоне, Гаити, Гвинее, Гондурасе, Эквадоре, Малави, Того, Уганде и Чили.
Напомним, 26 января утром стартовали президентские "выборы" в Беларуси. По их результатам, "победителем" уже в седьмой раз с 1994 года стал Александр Лукашенко, который набрал 87,6% избирателей.
Также мы сообщали, что верховная представительница ЕС Кая Каллас заявила об отсутствии у Лукашенко легитимности. По ее мнению, выборы, которые состоялись в Беларуси, являются надругательством над демократией.
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