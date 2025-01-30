В яких країнах у 2025 році переобиратимуть владу — мапа

Голосування на виборах. Фото ілюстративне: kyiv24.news

Упродовж 2025 року в багатьох країнах світу відбудеться переобрання влади. У деяких країнах обиратимуть нового президента, в інших очікуються вибори до законодавчих органів, а в кількох країнах вибори будуть не одні, адже обиратимуть і президента, і склад законодавчих органів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Де відбудуться вибори президента

Протягом року нових президентів оберуть у Білорусі, Польщі, Румунії, Гвінеї-Бісау, Греції, Ірландії, Камеруні, Кот-дʼІвуарі, Сейшельських островах, Танзанії, Хорватії, ЦАР та Ямайці.

Де проведуть вибори до законодавчих органів

Склад законодавчих органів у 2025 році оновлять у таких країнах як:

Німеччина;

Канада;

Чехія;

Австралія;

Албанія;

Аргентина;

Буркіна-Фасо;

Бурунді;

Вануату;

Венесуела;

Єгипет;

Киргизстан;

Ліхтенштейн;

Молдова;

Норвегія;

Сінгапур;

Таджикистан;

Японія.

Де будуть вибори президента та до законодавчого органу

У десятьох країнах світу впродовж поточного року оберуть не лише голову держави, а й склад законодавчого органу. Йдеться про Болівію, Габоні, Гаїті, Гвінею, Гондурас, Еквадор, Малаві, Того, Уганду та Чилі.

Нагадаємо, 26 січня зранку стартували президентські "вибори" у Білорусі. За їх результатами, "переможцем" вже всьоме від 1994 року став Олександр Лукашенко, який набрав 87,6% виборців.

Також ми повідомляли, що верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила про відсутність у Лукашенка легетимності. На її думку, вибори, які відбулися в Білорусі, є наругою над демократією.