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Де цього року будуть вибори — мапа

30 січня 2025 07:00
Чекарьова Марія - редактор
В яких країнах у 2025 році переобиратимуть владу — мапа
Голосування на виборах. Фото ілюстративне: kyiv24.news
Чекарьова Марія - редактор

Упродовж 2025 року в багатьох країнах світу відбудеться переобрання влади. У деяких країнах обиратимуть нового президента, в інших очікуються вибори до законодавчих органів, а в кількох країнах вибори будуть не одні, адже обиратимуть і президента, і склад законодавчих органів.

Про це повідомляють Новини.LIVE

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Де відбудуться вибори президента

Протягом року нових президентів оберуть у Білорусі, Польщі, Румунії, Гвінеї-Бісау, Греції, Ірландії, Камеруні, Кот-дʼІвуарі, Сейшельських островах, Танзанії, Хорватії, ЦАР та Ямайці.

Де проведуть вибори до законодавчих органів

Склад законодавчих органів у 2025 році оновлять у таких країнах як:

  • Німеччина;
  • Канада;
  • Чехія;
  • Австралія;
  • Албанія;
  • Аргентина;
  • Буркіна-Фасо;
  • Бурунді;
  • Вануату;
  • Венесуела;
  • Єгипет;
  • Киргизстан;
  • Ліхтенштейн;
  • Молдова;
  • Норвегія;
  • Сінгапур;
  • Таджикистан;
  • Японія.

Де будуть вибори президента та до законодавчого органу

У десятьох країнах світу впродовж поточного року оберуть не лише голову держави, а й склад законодавчого органу. Йдеться про Болівію, Габоні, Гаїті, Гвінею, Гондурас, Еквадор, Малаві, Того, Уганду та Чилі.

Нагадаємо, 26 січня зранку стартували президентські "вибори" у Білорусі. За їх результатами, "переможцем" вже всьоме від 1994 року став Олександр Лукашенко, який набрав 87,6% виборців.

Також ми повідомляли, що верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила про відсутність у Лукашенка легетимності. На її думку, вибори, які відбулися в Білорусі, є наругою над демократією.

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