Дания планирует инвестицию в украинский ОПК — названа сумма
Дания объявила об инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс 130 млн евро. Об этом стало известно на брифинге Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.
Об этом сообщили Новини.LIVE во вторник, 19 ноября.
Дания инвестирует в ОПК Украины 130 млн евро
По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, датские средства уже способствуют производству артиллерийских боеприпасов, дальнобойных дронов и украинских САУ "Богдана".
Известно, что с начала полномасштабного вторжения России и до 2028 года Дания планирует предоставить Украине 8 млрд евро помощи.
На брифинге Владимир Зеленский поблагодарил Данию за ее поддержку, в частности за осуждение участия в войне на стороне России 11 тысяч северокорейских военных.
Напомним, Украина наращивает собственное производство орудий и артиллерийских снарядов. В 2024 году произведено более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов.
Ранее Новости.LIVE писали, что Украина может получить от Германии 4000 дронов с искусственным интеллектом Mini-Taurus. Они могут поражать цели на расстоянии 40-60 км.
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