Дания инвестирует в ОПК Украины 130 млн евро

Мэтте Фредериксен и Владимир Зеленский. Фото: Егор Кузнецов/Новини.LIVE

Дания объявила об инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс 130 млн евро. Об этом стало известно на брифинге Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом сообщили Новини.LIVE во вторник, 19 ноября.

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По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, датские средства уже способствуют производству артиллерийских боеприпасов, дальнобойных дронов и украинских САУ "Богдана".

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России и до 2028 года Дания планирует предоставить Украине 8 млрд евро помощи.

На брифинге Владимир Зеленский поблагодарил Данию за ее поддержку, в частности за осуждение участия в войне на стороне России 11 тысяч северокорейских военных.

Напомним, Украина наращивает собственное производство орудий и артиллерийских снарядов. В 2024 году произведено более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов.

Ранее Новости.LIVE писали, что Украина может получить от Германии 4000 дронов с искусственным интеллектом Mini-Taurus. Они могут поражать цели на расстоянии 40-60 км.