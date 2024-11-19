Данія інвестує в ОПК України 130 млн євро

Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський. Фото: Єгор Кузнєцов/Новини.LIVE

Данія оголосила про інвестицію в український оборонно-промисловий комплекс 130 млн євро. Про це стало відомо на брифінгу Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомили Новини.LIVE у вівторок, 19 листопада.

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За словами прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, данські кошти вже сприяють виробництву артилерійських боєприпасів, далекобійних дронів та українських САУ "Богдана".

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії та до 2028 року Данія планує надати Україні 8 млрд євро допомоги.

На брифінгу Володимир Зеленський подякував Данії за її підтримку, зокрема за засудження участі у війні на боці Росії 11 тисяч північнокорейських військових.

Нагадаємо, Україна нарощує власне виробництво гармат та артилерійських снарядів. У 2024 році виготовлено понад 2,5 млн мінометних пострілів і снарядів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна може отримати від Німеччини 4000 дронів зі штучним інтелектом Mini-Taurus. Вони можуть вражати цілі на відстані 40−60 кілометрів.