Як безпілотники впливають на ситуацію на полі бою — розвиток українського ВПК

Український військовий і БпЛА "Вампір". Фото: focus.ua

Головним напрямком інновацій на полі бою для України стане автоматизація процесів. Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило бум розвитку військових технологій.

Про це пише видання Reuters із посиланням на представників українського ВПК у понеділок, 18 листопада.

Читайте також:

Автоматизація на полі бою

Переважна більшість з понад 800 компаній у швидко зростаючому оборонно-промисловому секторі України були засновані після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Багато з них були створені у відповідь на швидко мінливі умови на полі бою, в тому числі на появу безпілотників — спочатку в небі, а потім на суші і на морі, — а також технологій протидії безпілотникам і, дедалі частіше, штучного інтелекту.

Як пише видання Reuters, автоматизація стане головним напрямком інновацій на полі бою, дозволить подолати дефіцит особового складу та знизити ризик загибелі військових на передовій.

В Україні зараз діють понад 160 компаній, які спеціалізуються на розробці безпілотних наземних транспортних засобів. Їх можна використовувати для доставки боєприпасів, евакуації поранених або перевезення кулеметів із дистанційним керуванням.

Керівник одного з виробництв розповів, що працює над створенням автоматизованих кулеметних систем. Шість його продуктів вже замінюють людей-стрільців на фронті, дозволяючи їм керувати зброєю на екрані далеко від небезпечних умов.

Нагадаємо, Німеччина може передати Україні 4000 ударних безпілотників компанії Helsing із технологіями штучного інтелекту.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти у війні проти України використовують дрони "Гербери", які складаються з фанери та іноземної електроніки. Такі безпілотники ворог збирає на заводі в місті Єлабуга.