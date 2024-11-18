Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Автоматизація стане перевагою в боях для України, — Reuters arrow

Автоматизація стане перевагою в боях для України, — Reuters

18 листопада 2024 20:08
Галина Шподарева - редактор
Як безпілотники впливають на ситуацію на полі бою — розвиток українського ВПК
Український військовий і БпЛА "Вампір". Фото: focus.ua
Галина Шподарева - редактор

Головним напрямком інновацій на полі бою для України стане автоматизація процесів. Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило бум розвитку військових технологій

Про це пише видання Reuters із посиланням на представників українського ВПК у понеділок, 18 листопада. 

Читайте також:

Автоматизація на полі бою

Переважна більшість з понад 800 компаній у швидко зростаючому оборонно-промисловому секторі України були засновані після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Багато з них були створені у відповідь на швидко мінливі умови на полі бою, в тому числі на появу безпілотників — спочатку в небі, а потім на суші і на морі, — а також технологій протидії безпілотникам і, дедалі частіше, штучного інтелекту.

Як пише видання Reuters, автоматизація стане головним напрямком інновацій на полі бою, дозволить подолати дефіцит особового складу та знизити ризик загибелі військових на передовій. 

В Україні зараз діють понад 160 компаній, які спеціалізуються на розробці безпілотних наземних транспортних засобів. Їх можна використовувати для доставки боєприпасів, евакуації поранених або перевезення кулеметів із дистанційним керуванням.

Керівник одного з виробництв розповів, що працює над створенням автоматизованих кулеметних систем. Шість його продуктів вже замінюють людей-стрільців на фронті, дозволяючи їм керувати зброєю на екрані далеко від небезпечних умов.

Нагадаємо, Німеччина може передати Україні 4000 ударних безпілотників компанії Helsing із технологіями штучного інтелекту.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти у війні проти України використовують дрони "Гербери", які складаються з фанери та іноземної електроніки. Такі безпілотники ворог збирає  на заводі в місті Єлабуга.

війна Укроборонпром оборонна сфера військова техніка дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 Киянин робив відеоінструкції для ухилянтів — що вирішив суд

Термінова новина

21:06 У Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо

21:04 Тимощук у суді Лозанни виграв справу проти УАФ

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

20:34 Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

20:32 Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун

20:08 Автоматизація стане перевагою в боях для України, — Reuters

20:00 ЗМІ дізналися, скільки крилатих ракет Х-101 накопичила Росія

20:00 Коли військовий може піти у першу відпустку після мобілізації

19:59 У Міноборони назвали кількість рапортів, які подали через Армія+

21:13 Киянин робив відеоінструкції для ухилянтів — що вирішив суд

Термінова новина

21:06 У Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо

21:04 Тимощук у суді Лозанни виграв справу проти УАФ

20:34 Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

20:08 Автоматизація стане перевагою в боях для України, — Reuters

20:00 ЗМІ дізналися, скільки крилатих ракет Х-101 накопичила Росія

20:00 Коли військовий може піти у першу відпустку після мобілізації

19:59 У Міноборони назвали кількість рапортів, які подали через Армія+

19:53 Укренерго повідомило, як завтра вимикатимуть світло в українців

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам