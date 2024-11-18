Как беспилотники влияют на ситуацию на поле боя — развитие украинского ВПК

Украинский военный и БпЛА "Вампир". Фото: focus.ua

Главным направлением инноваций на поле боя для Украины станет автоматизация процессов. Российское полномасштабное вторжение в Украину повлекло за собой бум развития военных технологий.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на представителей украинского ВПК в понедельник, 18 ноября.

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Автоматизация на поле боя

Подавляющее большинство из более 800 компаний в быстро растущем обороннопромышленном секторе Украины были основаны после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Многие из них были созданы в ответ на быстро меняющиеся условия на поле боя, в том числе на появление беспилотников — сначала в небе, а затем на суше и на море, — а также технологий противодействия беспилотникам и, все чаще, искусственного интеллекта.

Как пишет издание Reuters, автоматизация станет главным направлением инноваций на поле боя, что позволит преодолеть дефицит личного состава и снизить риск гибели военных на передовой.

В Украине сейчас действуют более 160 компаний, которые специализируются на разработке беспилотных наземных транспортных средств. Их можно использовать для доставки боеприпасов, эвакуации раненых или перевозки пулеметов с дистанционным управлением.

Руководитель одного из производств рассказал, что работает над созданием автоматизированных пулеметных систем. Шесть его продуктов уже заменяют людей-стрелков на фронте, позволяя им управлять оружием на экране вдали от опасных условий.

Напомним, Германия может передать Украине 4000 ударных беспилотников Helsing с технологиями искусственного интеллекта.

Ранее Новини.LIVE писали, что российские кафиры в войне против Украины используют дроны "Герберы", состоящие из фанеры и иностранной электроники. Такие беспилотники враг составляет на заводе в Елабуге.