Чубаров озвучил мнение татар относительно статуса Крыма

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров. Фото: Facebook Рефата Чубарова

Меджлис крымскотатарского народа решительно возражает против любых инициатив или шагов, имеющих целью признание Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые являются неотъемлемой частью Украины в пределах ее международно признанных границ. Позиция Меджлиса остается неизменной

Об этом заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, который находится в Нью-Йорке, где проходит 24-й Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов в комментарии "Укринформу".

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Крымские татары не воспринимают попытки признания Крыма российской территорией

Чубаров подчеркнул, что Меджлис не меняет своей позиции и остается твердым в стремлении к восстановлению территориальной целостности Украины, а также в защите права крымскотатарского народа на самоопределение через создание национально-территориальной автономии Крыма в составе независимой Украины.

"Крымские татары категорически не воспринимают попытки признания Крыма российской территорией — ни де-факто, ни де-юре и с чьей бы стороны они не предпринимались", — заявил председатель Меджлиса.

Он подчеркнул, что любые решения или соглашения относительно статуса Крыма, принятые без участия и одобрения Украины и коренного крымскотатарского народа, не могут считаться законными и являются недействительными с точки зрения международного права.

Чубаров отметил, что крымские татары сохраняют за собой право инициировать международные консультации с ведущими странами и организациями — такими как ООН, ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и НАТО — с целью недопущения легитимизации оккупации.

"Крым — это Украина! Крымские татары — коренной народ Крыма и неотъемлемая часть украинской политической нации! — подчеркнул Чубаров.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за его позицию в нежелании признавать Крым российским.

В свою очередь Владимир Зеленский говорил, что разговоры о Крыме только мешают установить перемирие и вспомнил позицию США, когда в 2018 году там наотрез отказывались признавать Крым российским.