Чубаров озвучив думку татар щодо статусу Криму

Голова Меджлісу Рефат Чубаров. Фото: Facebook Рефата Чубарова

Меджліс кримськотатарського народу рішуче заперечує проти будь-яких ініціатив або кроків, що мають на меті визнання Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які є невід’ємною частиною України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Позиція Меджлісу залишається незмінною

Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров, який перебуває у Нью-Йорку, де проходить 24-ий Постійний форум ООН з питань корінних народів у коментарі "Укрінформу".

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Кримські татари не сприймають спроби визнання Криму російською територією

Чубаров підкреслив, що Меджліс не змінює своєї позиції та залишається твердим у прагненні до відновлення територіальної цілісності України, а також у захисті права кримськотатарського народу на самовизначення через створення національно-територіальної автономії Криму в складі незалежної України.

"Кримські татари категорично не сприймають спроби визнання Криму російською територією — ні де-факто, ні де-юре і з чийого б боку вони не робилися", — заявив голова Меджлісу.

Він підкреслив, що будь-які рішення або угоди щодо статусу Криму, прийняті без участі та схвалення України й корінного кримськотатарського народу, не можуть вважатися законними та є недійсними з точки зору міжнародного права.

Чубаров зазначив, що кримські татари зберігають за собою право ініціювати міжнародні консультації з провідними країнами та організаціями — такими як ООН, ЄС, Рада Європи, ОБСЄ та НАТО — з метою недопущення легітимізації окупації.

"Крим — це Україна! Кримські татари — корінний народ Криму і невід’ємна частина української політичної нації!" — підкреслив Чубаров.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за його позицію у небажанні визнавати Крим російським.

Своєю чергою Володимир Зеленський казав, що розмови про Крим лише заважають встановити перемир'я і пригадав позицію США, коли у 2018 році там навідріз відмовлялися визнавати Крим російським.