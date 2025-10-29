Видео
Почему угрозы РФ "ядеркой" не сработают — в ЦПД СНБО объяснили

Почему угрозы РФ "ядеркой" не сработают — в ЦПД СНБО объяснили

Дата публикации 29 октября 2025 05:39
обновлено: 03:19
Путин использует угрозы времен Хрущева — в ЦПД СНБО о ядерной угрозе Кремля
Пусковая установка ядерной ракеты РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Российская Федерация осуществляет попытки укоренить страх в европейских обществах, используя пропагандистские нарративы об "Орешниках", "Буровесниках" и других вымышленных угрозах. Это ни чем не отличается, от пустых угроз времен Хрущева.

Об этом в своем Телеграмм написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Почему угрозы РФ "ядеркой" не сработают

Коваленко отметил, что такие угрозы звучат на фоне недостаточной решимости Европы в аспекте постоянных провокаций со стороны России, в частности дроновых атак на ее территории.

"Путин просто пользуется идеями Нарышкина, который украл их у Хрущева времен Карибского кризиса", — отметил Коваленко.

Однако такие запугивания являются лишь элементом информационной войны. Второй пуск "Орешника" оказался неудачным, а "Буривесник" существует только в риторике российской пропаганды.

Сейчас нет никаких реальных угроз нападения на страны НАТО, утверждает представитель ЦПД СНБО.

"Эффективно противостоять этой игре пока способен только Дональд Трамп с его ядерной субмариной", — отметил Коваленко.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал диктатора Путина прекратить хвастаться новыми ядерными испытаниями, а лучше остановить войну против Украины. Так он отреагировал на заявление российского лидера о якобы успешном тестировании ракеты "Буревестник", которая работает на ядерной установке.

Также в СНБО прокомментировали, способна ли Россия применить ядерное оружие.

