Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чому погрози РФ "ядеркою" не спрацюють — у ЦПД РНБО все пояснили

Чому погрози РФ "ядеркою" не спрацюють — у ЦПД РНБО все пояснили

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 05:39
Оновлено: 03:19
Путін використовує погрози часів Хрущова — у ЦПД РНБО про ядерну загрозу Кремля
Пускова установка ядерної ракети РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська Федерація здійснює спроби вкоренити страх в європейських суспільствах, використовуючи пропагандистські наративи про "Орєшніки", "Бурівєсніки" та інші вигадані загрози. Це ні чим не відрізняється, від порожніх погроз часів Хрущова.

Про це у своєму Телеграм написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. 

Реклама
Читайте також:

Чому погрози РФ "ядеркою" не спрацюють

Коваленко зазначив, що такі погрози лунають на тлі недостатньої рішучості Європи в аспекті постійних провокацій з боку Росії, зокрема дронових атак на її території.

"Путін просто користується ідеями Наришкіна, який вкрав їх в Хрущова часів Карибської кризи", — зазначив Коваленко. 

Однак такі залякування є лише елементом інформаційної війни. Другий пуск "Орєшніка" виявився невдалим, а "Бурівєснік" існує лише в риториці російської пропаганди. 

Наразі немає жодних реальних загроз нападу на країни НАТО, стверджує представник ЦПД РНБО.

"Найефективніше протистояти цій грі поки що здатний лише Дональд Трамп з його ядерною субмариною", — зазначив Коваленко.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп закликав диктатора Путіна припинити хвалитися новими ядерними випробуваннями, а краще зупинити війну проти України. Так він відреагував на заяву російського лідера про нібито успішне тестування ракети "Бурєвєстнік", яка працює на ядерній установці.

Також в РНБО прокоментували, чи здатна Росія застосувати ядерну зброю.

Європейський союз росія ядерна зброя війна в Україні РНБО ЦПД
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації