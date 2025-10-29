Путін використовує погрози часів Хрущова — у ЦПД РНБО про ядерну загрозу Кремля

Пускова установка ядерної ракети РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська Федерація здійснює спроби вкоренити страх в європейських суспільствах, використовуючи пропагандистські наративи про "Орєшніки", "Бурівєсніки" та інші вигадані загрози. Це ні чим не відрізняється, від порожніх погроз часів Хрущова.

Про це у своєму Телеграм написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко зазначив, що такі погрози лунають на тлі недостатньої рішучості Європи в аспекті постійних провокацій з боку Росії, зокрема дронових атак на її території.

"Путін просто користується ідеями Наришкіна, який вкрав їх в Хрущова часів Карибської кризи", — зазначив Коваленко.

Однак такі залякування є лише елементом інформаційної війни. Другий пуск "Орєшніка" виявився невдалим, а "Бурівєснік" існує лише в риториці російської пропаганди.

Наразі немає жодних реальних загроз нападу на країни НАТО, стверджує представник ЦПД РНБО.

"Найефективніше протистояти цій грі поки що здатний лише Дональд Трамп з його ядерною субмариною", — зазначив Коваленко.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп закликав диктатора Путіна припинити хвалитися новими ядерними випробуваннями, а краще зупинити війну проти України. Так він відреагував на заяву російського лідера про нібито успішне тестування ракети "Бурєвєстнік", яка працює на ядерній установці.

