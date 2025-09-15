Планировал убийство женщины — в Сумской области мужчина нанял киллера

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

В Сумской области мужчина планировал убить женщину, с которой проживал длительное время. Для этого он подыскал исполнителя и был готов заплатить "киллеру" 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины 15 сентября.

Реклама

Читайте также:

Какую "операцию" планировал мужчина

В полиции рассказали, что в начале сентября получили информацию о неизвестном мужчине, который ищет киллера среди представителей криминалитета. Во время соответствующих мероприятий правоохранители смогли установить личность заказчика, идентифицировать будущую жертву и выяснить мотивы подготовки к убийству.

Так, стало известно, что инициатором преступления оказался 26-летний житель Сумской области. Он ранее жил и вел совместный быт с 24-летней женщиной. Пара разорвала отношения, однако из-за ревности и якобы больших финансовых расходов во время совместного проживания, мужчина спланировал убийство девушки.

Он искал исполнителя преступления. Однако полицейские перехватили "заказ" и весь дальнейший процесс планирования убийства происходил уже под контролем.

"Заказчик хотел, чтобы его бывшую гражданскую жену киллер зарезал ножом в кафе во время инсценированного конфликта, однако исполнитель настоял на использовании огнестрельного оружия. После получения от заказчика распорядка дня и маршрутов передвижения потенциальной жертвы, "киллер" предоставил фигуранту план реализации преступления и получил аванс — 15 000 гривен", — говорится в сообщении.

Деньги, которые мужчина должен был платить киллеру. Фото: Нацполиция

Отмечается, что полицейские провели спецоперацию, где инсценировали убийство женщины, чтобы спасти ее жизнь. Исполнитель прислал фигуранту фотографии убитой, после чего стороны "сделки" договорились об окончательном расчете.

"Именно во время передачи "киллеру" второго денежного транша в размере 10 000 долларов оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями следственного управления ГУНП в Сумской области Нацполиции задержали организатора покушения на убийство в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Средства изъяли с места происшествия", — сказали в Нацполиции.

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Какое наказание ждет подозреваемого

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в организации и приготовлении к умышленному убийству. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде заключения до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Напомним, 10 сентября в Винницкой области зарезали двух школьников. Правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который, по данным следствия, является бывшим учителем этих детей и может быть причастен к преступлению.

Также мы писали, что 22 августа в Северной Каролине напали на беженку из Украины. 23-летняя девушка получила ножевые ранения и умерла на месте.