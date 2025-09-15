Планував вбивство жінки — на Сумщині чоловік найняв кілер

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

У Сумській області чоловік планував вбити жінку, з якою проживав тривалий час. Для цього він підшукав виконавця та був готовий заплатити "кілеру" 10 тисяч доларів.

Про це повідомили у Національній поліції України 15 вересня.

Яку "операцію" планував чоловік

У поліції розповіли, що на початку вересня отримали інформацію про невідомого чоловіка, який шукає кілера серед представників криміналітету. Під час відповідних заходів правоохоронці змогли встановити особу замовника, ідентифікувати майбутню жертву та з'ясувати мотиви підготовки до вбивства.

Так, стало відомо, що ініціатором злочину виявився 26-річний житель Сумської області. Він раніше мешкав і вів спільний побут із 24-річною жінкою. Пара розірвала стосунки, однак через ревнощі та нібито великі фінансові витрати під час спільного проживання, чоловік спланував вбивство дівчини.

Він шукав виконавця злочину. Однак поліцейські перехопили "замовлення" і весь подальший процес планування вбивства відбувався вже під контролем.

"Замовник хотів, щоб його колишню цивільну дружину кілер зарізав ножем у кафе під час інсценованого конфлікту, проте виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї. Після отримання від замовника розпорядку дня та маршрутів пересування потенційної жертви, "кілер" надав фігуранту план реалізації злочину та отримав аванс — 15 000 гривень", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які чоловік мав платити кілеру. Фото: Нацполіція

Зазначається, що поліцейські провели спецоперацію, де інсценували вбивство жінки, аби врятувати її життя. Виконавець надіслав фігуранту фотографії вбитої, після чого сторони "угоди" домовилися про остаточний розрахунок.

"Саме під час передачі "кілеру" другого грошового траншу у розмірі 10 000 доларів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області Нацполіції затримали організатора замаху на вбивство у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти вилучили з місця події", — сказали у Нацполіції.

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Яке покарання чекає на підозрюваного

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в організації та готуванні до умисного вбивства. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді увʼязнення до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

