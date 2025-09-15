Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік найняв кілера для вбивства дружини — деталі від поліції

Чоловік найняв кілера для вбивства дружини — деталі від поліції

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 14:07
Планував вбивство жінки — на Сумщині чоловік найняв кілер
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

У Сумській області чоловік планував вбити жінку, з якою проживав тривалий час. Для цього він підшукав виконавця та був готовий заплатити "кілеру" 10 тисяч доларів.

Про це повідомили у Національній поліції України 15 вересня. 

Реклама
Читайте також:

Яку "операцію" планував чоловік

У поліції розповіли, що на початку вересня отримали інформацію про невідомого чоловіка, який шукає кілера серед представників криміналітету. Під час відповідних заходів правоохоронці змогли встановити особу замовника, ідентифікувати майбутню жертву та з'ясувати мотиви підготовки до вбивства.

Так, стало відомо, що ініціатором злочину виявився 26-річний житель Сумської області. Він раніше мешкав і вів спільний побут із 24-річною жінкою. Пара розірвала стосунки, однак через ревнощі та нібито великі фінансові витрати під час спільного проживання, чоловік спланував вбивство дівчини. 

Він шукав виконавця злочину. Однак поліцейські перехопили "замовлення" і весь подальший процес планування вбивства відбувався вже під контролем. 

"Замовник хотів, щоб його колишню цивільну дружину кілер зарізав ножем у кафе під час інсценованого конфлікту, проте виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї. Після отримання від замовника розпорядку дня та маршрутів пересування потенційної жертви, "кілер" надав фігуранту план реалізації злочину та отримав аванс — 15 000 гривень", — йдеться у повідомленні. 

null
Гроші, які чоловік мав платити кілеру. Фото: Нацполіція

Зазначається, що поліцейські провели спецоперацію, де інсценували вбивство жінки, аби врятувати її життя. Виконавець надіслав фігуранту фотографії вбитої, після чого сторони "угоди" домовилися про остаточний розрахунок.

"Саме під час передачі "кілеру" другого грошового траншу у розмірі 10 000 доларів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області Нацполіції затримали організатора замаху на вбивство у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти вилучили з місця події", — сказали у Нацполіції. 

null
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Яке покарання чекає на підозрюваного

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в організації та готуванні до умисного вбивства. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. 

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді увʼязнення до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 вересня у Вінницькій області зарізали двох школярів. Правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який, за даними слідства, є колишнім учителем цих дітей і може бути причетним до злочину.

Також ми писали, що 22 серпня у Північній Кароліні напали на біженку з України. 23-річна дівчина отримала ножові поранення та померла на місці. 

вбивство поліція Сумська область розслідування чоловік
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації