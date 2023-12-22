Мужчина, застреливший 15 человек в Праге, убил накануне отца и младенца
Мужчину, устроившего стрельбу в Праге, подозревают в убийстве отца и его новорожденного ребенка в лесу на прошлой неделе. Во время нападения на университет 24-летний Давид Козак убил 15 человек и ранил еще 25.
Об этом сообщает DailyMail.
Нападения стрелка
В полиции рассказали, что нападавший был убит во время стрельбы в Праге.
Давид Козак сначала убил своего отца в городке Гостун, а затем направился в чешскую столицу, где начал расстреливать людей с балкона факультета искусств Карлового университета.
У мужчины был при себе огромный арсенал оружия и боеприпасов. Министр внутренних дел Чехии заявил, если бы полиция не вошла в здание вовремя, преступник не был бы мертв на крыше, и жертв было бы гораздо больше.
Сообщается, что накануне нападения мужчина вел дневник на русском языке в Telegram. В одном из сообщений он написал:
"Я хочу устроить стрельбу в школе и, возможно, самоубийство".
В настоящее время стало известно, что полиция расследует, мог ли Давид Козак убить 32-летнего отца и его двухмесячную дочь в Клановице, недалеко от Праги. После побега нападавшего сотни полицейских прочесывали лесистую местность. Сейчас власти выясняют, могут ли эти два нападения быть связаны между собой.
После исчезновения преступника сотни полицейских прочесывали лесистую местность, и сейчас власти выясняют, могут ли эти два убийства быть связаны между собой.
Напомним, вчера, 21 декабря, в Праге полиция подтвердила сообщение о стрельбе в одном из учебных заведений. В результате инцидента есть раненые и погибшие.
Также мы писали, что мужчину, который устроил стрельбу в Праге, зовут Давид Козак. Он открыл огонь из длинноствольной винтовки с оптикой в здании философского факультета Карлова университета.
Добавим, на философском факультете Карлового университета в столице Чехии произошла стрельба. Сейчас количество погибших возросло до 15 человек и десятков раненых.
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