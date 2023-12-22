Мужчина, застреливший 15 человек в Праге, убил накануне отца и младенца

Поиск убийцы в лесу. Фото: DailyMail

Мужчину, устроившего стрельбу в Праге, подозревают в убийстве отца и его новорожденного ребенка в лесу на прошлой неделе. Во время нападения на университет 24-летний Давид Козак убил 15 человек и ранил еще 25.

Об этом сообщает DailyMail.

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В полиции рассказали, что нападавший был убит во время стрельбы в Праге.

Давид Козак сначала убил своего отца в городке Гостун, а затем направился в чешскую столицу, где начал расстреливать людей с балкона факультета искусств Карлового университета.

Нападающий, устроивший смертельную стрельбу. Фото: DailyMail

У мужчины был при себе огромный арсенал оружия и боеприпасов. Министр внутренних дел Чехии заявил, если бы полиция не вошла в здание вовремя, преступник не был бы мертв на крыше, и жертв было бы гораздо больше.

Сообщается, что накануне нападения мужчина вел дневник на русском языке в Telegram. В одном из сообщений он написал:

"Я хочу устроить стрельбу в школе и, возможно, самоубийство".

В настоящее время стало известно, что полиция расследует, мог ли Давид Козак убить 32-летнего отца и его двухмесячную дочь в Клановице, недалеко от Праги. После побега нападавшего сотни полицейских прочесывали лесистую местность. Сейчас власти выясняют, могут ли эти два нападения быть связаны между собой.

Давид Козак. Фото: DailyMail

После исчезновения преступника сотни полицейских прочесывали лесистую местность, и сейчас власти выясняют, могут ли эти два убийства быть связаны между собой.

Напомним, вчера, 21 декабря, в Праге полиция подтвердила сообщение о стрельбе в одном из учебных заведений. В результате инцидента есть раненые и погибшие.

Также мы писали, что мужчину, который устроил стрельбу в Праге, зовут Давид Козак. Он открыл огонь из длинноствольной винтовки с оптикой в здании философского факультета Карлова университета.

Добавим, на философском факультете Карлового университета в столице Чехии произошла стрельба. Сейчас количество погибших возросло до 15 человек и десятков раненых.