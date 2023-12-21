Кількість загиблих внаслідок стрілянини у Празі зросла до 15 осіб

Люди тікають з університету через стрілянину. Фото: чеські ЗМІ

На філософському факультеті Карлового університету у столиці Чехії сталася стрілянина. Наразі кількість загиблих зросла до 15 осіб та десятків поранених.

Про це повідомляє Novinky.cz.

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Внаслідок стрілянини у Празі загинуло 15 людей

Кількість постраждалих поступово зростає. Служба порятунку спочатку зазначала про 11 загиблих, включно з нападником. Правоохоронці повідомили, що наразі внаслідок стрілянини 15 людей загинули і 24 отримали поранення.

"Стрілок ліквідований! Наразі триває евакуація всієї будівлі, на місці кілька загиблих і десятки постраждалих", — вказали в поліції.

На місце події виїхали всі працівники Комплексної системи порятунку. Всю площу Яна Палаха та прилеглу територію повністю перекрили. Поліція зупинила рух транспорту та перенаправляє трамваї та автобуси. Вона також закликала людей не залишатися навколо площі.

На кадрах з місця події видно, як люди вибігають з будівлі факультету мистецтв Карлового університету в оточенні поліцейських.



У зв’язку з очікуваною великою кількістю поранених у Центральному військовому госпіталі активовано травматичний план, бригади готові до масового прийому поранених.

Нагадаємо, рятувальні служби Праги повідомили, що за попередньою інформацією жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету стали 11 людей. Зокрема, загинув і сам стрілець.

Додамо, чоловіка, який відкрив стрілянину у Празі, звуть Давид Козак. Він відкрив вогонь з довгоствольної гвинтівки з оптикою в будівлі філософського факультету Карлового університету.