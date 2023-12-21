Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кількість загиблих внаслідок стрілянини у Празі зросла до 15 осіб arrow

Кількість загиблих внаслідок стрілянини у Празі зросла до 15 осіб

21 грудня 2023 19:13
оновлено: 19:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кількість загиблих внаслідок стрілянини у Празі зросла до 15 осіб
Люди тікають з університету через стрілянину. Фото: чеські ЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На філософському факультеті Карлового університету у столиці Чехії сталася стрілянина. Наразі кількість загиблих зросла до 15 осіб та десятків поранених.

Про це повідомляє Novinky.cz.

Читайте також:

Внаслідок стрілянини у Празі загинуло 15 людей

Кількість постраждалих поступово зростає. Служба порятунку спочатку зазначала про 11 загиблих, включно з нападником.  Правоохоронці повідомили, що наразі внаслідок стрілянини 15 людей загинули і 24 отримали поранення.

"Стрілок ліквідований! Наразі триває евакуація всієї будівлі, на місці кілька загиблих і десятки постраждалих", — вказали в поліції.

На місце події виїхали всі працівники Комплексної системи порятунку. Всю площу Яна Палаха та прилеглу територію повністю перекрили. Поліція зупинила рух транспорту та перенаправляє трамваї та автобуси. Вона також закликала людей не залишатися навколо площі.

На кадрах з місця події видно, як люди вибігають з будівлі факультету мистецтв Карлового університету в оточенні поліцейських.

У зв’язку з очікуваною великою кількістю поранених у Центральному військовому госпіталі активовано травматичний план, бригади готові до масового прийому поранених.

Нагадаємо, рятувальні служби Праги повідомили, що за попередньою інформацією жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету стали 11 людей. Зокрема, загинув і сам стрілець. 

Додамо, чоловіка, який відкрив стрілянину у Празі, звуть Давид Козак. Він відкрив вогонь з довгоствольної гвинтівки з оптикою в будівлі філософського факультету Карлового університету.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Актуальне по темі