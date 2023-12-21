Число погибших в результате стрельбы в Праге возросло до 15 человек

Люди бегут из университета из-за стрельбы. Фото: чешские СМИ

На философском факультете Карлового университета в столице Чехии произошла стрельба. В настоящее время количество погибших возросло до 15 человек и нескольких десятков раненых.

Об этом сообщает Novinky.cz.

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Число пострадавших постепенно растет. Служба спасения сначала говорила об 11 погибших, включая нападавшего. Правоохранители сообщили, что в результате стрельбы 15 человек погибли и 24 получили ранения.

"Стрелок ликвидирован! В настоящее время идет эвакуация всего здания, на месте несколько погибших и десятки пострадавших", — указали в полиции.

На место происшествия выехали все работники Комплексной системы спасения. Всю площадь Яна Палаха и территорию вокруг полностью перекрыли. Полиция остановила движение транспорта и перенаправляет трамваи и автобусы. Она также призвала людей не оставаться вокруг площади.

На кадрах с места происшествия видно, как люди выбегают из здания факультета искусств Карлового университета в окружении полицейских.

В связи с ожидаемым большим количеством раненых в Центральном военном госпитале активирован травматический план, бригады готовы к массовому приему раненых.

Напомним, спасательные службы Праги сообщили, что, по предварительной информации, жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 11 человек. В частности, погиб и сам стрелок.

Добавим, мужчину, открывшего стрельбу в Праге, зовут Давид Козак. Он открыл огонь из длинноствольной винтовки с оптикой в здании философского факультета Карлового университета.