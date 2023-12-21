Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Число погибших в результате стрельбы в Праге возросло до 15 человек arrow

Число погибших в результате стрельбы в Праге возросло до 15 человек

21 декабря 2023 19:13
обновлено: 19:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Число погибших в результате стрельбы в Праге возросло до 15 человек
Люди бегут из университета из-за стрельбы. Фото: чешские СМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На философском факультете Карлового университета в столице Чехии произошла стрельба. В настоящее время количество погибших возросло до 15 человек и нескольких десятков раненых.

Об этом сообщает Novinky.cz.

Читайте также:

В результате стрельбы в Праге погибло 15 человек

Число пострадавших постепенно растет. Служба спасения сначала говорила об 11 погибших, включая нападавшего. Правоохранители сообщили, что в результате стрельбы 15 человек погибли и 24 получили ранения.

"Стрелок ликвидирован! В настоящее время идет эвакуация всего здания, на месте несколько погибших и десятки пострадавших", — указали в полиции.

На место происшествия выехали все работники Комплексной системы спасения. Всю площадь Яна Палаха и территорию вокруг полностью перекрыли. Полиция остановила движение транспорта и перенаправляет трамваи и автобусы. Она также призвала людей не оставаться вокруг площади.

На кадрах с места происшествия видно, как люди выбегают из здания факультета искусств Карлового университета в окружении полицейских.

В связи с ожидаемым большим количеством раненых в Центральном военном госпитале активирован травматический план, бригады готовы к массовому приему раненых.

Напомним, спасательные службы Праги сообщили, что, по предварительной информации, жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 11 человек. В частности, погиб и сам стрелок.

Добавим, мужчину, открывшего стрельбу в Праге, зовут Давид Козак. Он открыл огонь из длинноствольной винтовки с оптикой в здании философского факультета Карлового университета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Актуальное по теме