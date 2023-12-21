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Стрілянина в університеті в Празі — що відомо про нападника

21 грудня 2023 18:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Стрілянина в університеті в Празі — що відомо про нападника
Поліція на місці стрілянини в Празі. Фото: Novinky.cz
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Чоловіка, який відкрив стрілянину у Празі, звуть Давид Козак. Він відкрив вогонь з довгоствольної гвинтівки з оптикою в будівлі філософського факультету Карлового університету.

Про це повідомив журналіст Сулейман Ахмед.

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Козак відкрив вогонь і вбив кілька людей. Десятки отримали поранення.

У другій половині дня студенти та співробітники Карлового університету отримали електронний лист із проханням забарикадуватися.

"Ми забарикадувалися на 2-му поверсі, стрілянина, ймовірно, була на 4-му", — каже студент.

стрілянина
Стрілець Давид Козак. Фото: Twitter

Що сталося зі стрільцем

Після стрілянини Козак наклав на себе руки.

"Стрілок кудись стрибнув і загинув, це добрий результат з точки зору трагедії, але ми маємо все це проаналізувати і потім інформувати громадськість", — заявив мер Праги Богуслав Свобода.

Раніше ми повідомляли, що рятувальні служби Праги повідомили, що, за попередньою інформацією, жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету стали 11 людей. Зокрема, загинув і сам стрілець. 

Нарешті, що у Празі поліція підтвердила повідомлення про стрілянину в одному із закладів освіти. В результаті інциденту, за попередніми даними, є поранені й загиблі.

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