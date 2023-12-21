У Празі сталася стрілянина у школі — що відомо

Поліцейські автомобілі у центрі Праги. Фото: скриншот

У Празі поліція підтвердила повідомлення про стрілянину в одному із закладів освіти. В результаті інциденту, за попередніми даними, є поранені й загиблі.

Про це повідомляє Novinky.cz.

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Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Стрілянина у цетрі Праги

Подія сталася у закладі освіти на площі Яна Палаха в Празі. На даний момент уся площа й прилегла територія повністю перекриті правоохоронцями.

"На основі первинної інформації ми можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені", — повідомила чеська поліція у Twitter (X).

Чеське інформагентство ČTK інформує, що стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету.

На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух.

Наразі поліція Чехії заявила, що стрільця ліквідували, а в результаті інциденту є кілька загиблих і десятки поранених.

Раніше ми повідомляли, що в Ірані сепаратисти влаштували стрілянину у відділенні поліції. Внаслідок цього відомо про щонайменше 11 загиблих, ще декілька людей було поранено.

Нагадуємо, що між США і Канадою в Нью-Йорку, біля Ніагарського водоспаду, прогримів вибух. Внаслідок цього стало відомо про двох загиблих людей.