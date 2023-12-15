Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Ірані стався теракт у відділку поліції — є загиблі arrow

В Ірані стався теракт у відділку поліції — є загиблі

15 грудня 2023 12:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ірані стався теракт у відділку поліції — є загиблі
Іранська поліція. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Ірані сепаратисти влаштували стрілянину у відділенні поліції. Внаслідок цього відомо про щонайменше 11 загиблих, ще декілька людей було поранено. 

Про це пише The Independent.

Читайте також:

Що відомо про теракт в Ірані 15 грудня

За словами заступника губернатора провінції Сістан і Белуджистан Алі Реза Мархематі, внаслідок теракту загинуло 11 поліцейських, інші зазнали поранень.

Він додав, що декількох озбороєних сепаратистів було вбито під час стрілянини. 

Хто загинув внаслідок стрілянини

Як відомо, трагедія сталася сьогодні, 15 грудня, близько другої години ночі в місті Раск, яке знаходиться майже за 1,4 км від Тегерана. Серед загиблих були старші офіцери поліції та солдати.

Як повідомили на державному телебачення, саме сепаратистське угруповання Джейш аль-Адль (Армія справедливості) взяло на себе відповідальність за скоєний злочин.

Нагадаємо, раніше у центрі Парижа чоловік із криком "Аллаху Акбар" напав на туристів із ножем. Внаслідок цього одна людина загинула.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі