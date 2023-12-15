В Ірані стався теракт у відділку поліції — є загиблі

Іранська поліція. Фото: Reuters

В Ірані сепаратисти влаштували стрілянину у відділенні поліції. Внаслідок цього відомо про щонайменше 11 загиблих, ще декілька людей було поранено.

Про це пише The Independent.

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За словами заступника губернатора провінції Сістан і Белуджистан Алі Реза Мархематі, внаслідок теракту загинуло 11 поліцейських, інші зазнали поранень.

Він додав, що декількох озбороєних сепаратистів було вбито під час стрілянини.

Хто загинув внаслідок стрілянини

Як відомо, трагедія сталася сьогодні, 15 грудня, близько другої години ночі в місті Раск, яке знаходиться майже за 1,4 км від Тегерана. Серед загиблих були старші офіцери поліції та солдати.

Як повідомили на державному телебачення, саме сепаратистське угруповання Джейш аль-Адль (Армія справедливості) взяло на себе відповідальність за скоєний злочин.

Нагадаємо, раніше у центрі Парижа чоловік із криком "Аллаху Акбар" напав на туристів із ножем. Внаслідок цього одна людина загинула.