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В Иране произошел теракт в отделении полиции — есть погибшие

15 декабря 2023 12:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Иране произошел теракт в отделении полиции — есть погибшие
Иранская полиция. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Иране сепаратисты устроили стрельбу в отделении полиции. В результате известно о по меньшей мере 11 погибших, еще несколько человек были ранены.

Об этом пишет The Independent.

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По словам заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан Али Реза Мархемати, в результате теракта погибли 11 полицейских, другие получили ранения.

Он добавил, что несколько вооруженных сепаратистов были убиты во время стрельбы.

Кто погиб в результате стрельбы

Как известно, трагедия произошла сегодня, 15 декабря, около двух часов ночи в городе Раск, который находится почти в 1,4 км от Тегерана. Среди погибших были старшие офицеры полиции и солдаты.

Как сообщили на государственном телевидении, именно сепаратистская группировка Джейш аль-Адль (Армия справедливости) взяла на себя ответственность за совершенное преступление.

Напомним, ранее в центре Парижа мужчина с криком "Аллаху Акбар" напал на туристов с ножом. В результате один человек погиб.

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