В Праге произошла стрельба в школе — что известно
В Праге полиция подтвердила сообщение о стрельбе в одном из учебных заведений. В результате инцидента, по предварительным данным, ранены и погибли.
Об этом сообщает Novinky.cz.
Высываете людей, чтобы в ближнем окружении не отходили из дома. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023
Стрельба в центре Праги
Событие произошло в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге. В настоящее время вся площадь и прилегающая территория полностью перекрыты правоохранителями.
"На основе первичной информации мы можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые", — сообщила чешская полиция в Twitter (X).
Чешское информагентство ČTK информирует, что стрельба произошла в помещении философского факультета Карлова университета.
На крыше здания свидетели якобы видели вооруженного мужчину, а на месте происшествия раздался взрыв.
Полиция Чехии заявила, что стрелка ликвидировали, а в результате инцидента есть несколько погибших и десятки раненых.
December 21, 2023
Ранее мы сообщали, что в Иране сепаратисты устроили стрельбу в отделении полиции. В результате известно о по меньшей мере 11 погибших, еще несколько человек были ранены.
Напоминаем, что между США и Канадой в Нью-Йорке, у Ниагарского водопада, прогремел взрыв. В результате стало известно о двух погибших людях.
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