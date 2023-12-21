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В Праге произошла стрельба в школе — что известно

21 декабря 2023 17:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Праге произошла стрельба в школе — что известно
Полицейские автомобили в центре Праги. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Праге полиция подтвердила сообщение о стрельбе в одном из учебных заведений. В результате инцидента, по предварительным данным, ранены и погибли.

Об этом сообщает Novinky.cz.

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Событие произошло в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге. В настоящее время вся площадь и прилегающая территория полностью перекрыты правоохранителями.

"На основе первичной информации мы можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые", — сообщила чешская полиция в Twitter (X).

Чешское информагентство ČTK информирует, что стрельба произошла в помещении философского факультета Карлова университета.

На крыше здания свидетели якобы видели вооруженного мужчину, а на месте происшествия раздался взрыв.

Полиция Чехии заявила, что стрелка ликвидировали, а в результате инцидента есть несколько погибших и десятки раненых.

Ранее мы сообщали, что в Иране сепаратисты устроили стрельбу в отделении полиции. В результате известно о по меньшей мере 11 погибших, еще несколько человек были ранены.

Напоминаем, что между США и Канадой в Нью-Йорке, у Ниагарского водопада, прогремел взрыв. В результате стало известно о двух погибших людях.

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