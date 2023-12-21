Стрельба в университете в Праге — что известно о нападающем

Полиция на месте стрельбы в Праге. Фото: Novinky.cz

Мужчину, открывшую стрельбу в Праге, зовут Давид Козак. Он открыл огонь из длинноствольной винтовки с оптикой в здании философского факультета Карлова университета.

Об этом сообщил журналист Сулейман Ахмед.

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Казак открыл огонь и убил несколько человек. Десятки получили ранения.

Во второй половине дня студенты и сотрудники Карлового университета получили электронное письмо с просьбой забаррикадироваться.

"Мы забаррикадировались на 2-м этаже, стрельба, вероятно, была на 4-м", — говорит студент.

Стрелок Давид Козак. Фото: Twitter

Что произошло со стрелком

После стрельбы Козак покончил с собой.

"Стрелок куда-то прыгнул и погиб, это хороший результат с точки зрения трагедии, но мы должны все это проанализировать и потом информировать общественность", — заявил мэр Праги Богуслав Свобода.

Ранее мы сообщали, что спасательные службы Праги сообщили, что, по предварительной информации, жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 11 человек. В частности, погиб и сам стрелок.

Наконец, что в Праге полиция подтвердила сообщение о стрельбе в одном из учебных заведений. В результате инцидента, по предварительным данным, ранены и погибли.