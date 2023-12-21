Стрілянина у Празі — з'явилися дані про кількість загиблих

Карловий університет у Празі після стрілянини. Фото: REUTERS/David W Cerny

Рятувальні служби Праги повідомили, що, за попередньою інформацією, жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету стали 11 людей. Зокрема, загинув і сам стрілець.

Про це повідомляють чеські ЗМІ.

Читайте також:

Дані про кількість загиблих та поранених

Наразі відомо про 11 загиблих внаслідок стрілянини.

Також повідомляється, що внаслідок стрілянини дев'ять людей отримали серйозні поранення, п'ять-шість – поранення середньої тяжкості й ще 10 — легкі поранення. Рятувальники попередили, що інформація ще може змінитись.

Повідомлення про загиблих внаслідок стрілянини

Поліція також повідомляє, що наразі триває евакуація з приміщень Карлового університету. Після того, як почалася евакуація, деякі студенти зачинилися у кабінетах.

Stále probíhá evakuace budovy, jelikož se někteří studenti před střelcem uzamkli v místnostech. pic.twitter.com/Puw5it55h7 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, стало відомо про стрілянину в закладі освіти на площі Яна Палаха у Празі. Поліція перекрила площу й прилеглу до університету територію.

За даними ЗМІ, стрільця бачили на даху будівлі факультету, він вів вогонь по студентах. Пізніше чоловіка ліквідували, за іншими даними – він вчинив самогубство.