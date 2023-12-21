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Стрілянина у Празі — з'явилися дані про кількість загиблих

21 грудня 2023 18:05
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Надія Клочко
Редактор
Стрілянина у Празі — з'явилися дані про кількість загиблих
Карловий університет у Празі після стрілянини. Фото: REUTERS/David W Cerny
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Рятувальні служби Праги повідомили, що, за попередньою інформацією, жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету стали 11 людей. Зокрема, загинув і сам стрілець. 

Про це повідомляють чеські ЗМІ.

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Наразі відомо про 11 загиблих внаслідок стрілянини. 

Також повідомляється, що внаслідок стрілянини дев'ять людей отримали серйозні поранення, п'ять-шість – поранення середньої тяжкості й ще 10 — легкі поранення. Рятувальники попередили, що інформація ще може змінитись.

Повідомлення про загиблих внаслідок стрілянини
Повідомлення про загиблих внаслідок стрілянини

Поліція також повідомляє, що наразі триває евакуація з приміщень Карлового університету. Після того, як почалася евакуація, деякі студенти зачинилися у кабінетах. 

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, стало відомо про стрілянину в закладі освіти на площі Яна Палаха у Празі. Поліція перекрила площу й прилеглу до університету територію.

За даними ЗМІ, стрільця бачили на даху будівлі факультету, він вів вогонь по студентах. Пізніше чоловіка ліквідували, за іншими даними – він вчинив самогубство. 

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