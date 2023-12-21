Стрілянина у Празі — з'явилися дані про кількість загиблих
Рятувальні служби Праги повідомили, що, за попередньою інформацією, жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету стали 11 людей. Зокрема, загинув і сам стрілець.
Про це повідомляють чеські ЗМІ.
Дані про кількість загиблих та поранених
Наразі відомо про 11 загиблих внаслідок стрілянини.
Також повідомляється, що внаслідок стрілянини дев'ять людей отримали серйозні поранення, п'ять-шість – поранення середньої тяжкості й ще 10 — легкі поранення. Рятувальники попередили, що інформація ще може змінитись.
Поліція також повідомляє, що наразі триває евакуація з приміщень Карлового університету. Після того, як почалася евакуація, деякі студенти зачинилися у кабінетах.
Stále probíhá evakuace budovy, jelikož se někteří studenti před střelcem uzamkli v místnostech. pic.twitter.com/Puw5it55h7— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023
Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, стало відомо про стрілянину в закладі освіти на площі Яна Палаха у Празі. Поліція перекрила площу й прилеглу до університету територію.
За даними ЗМІ, стрільця бачили на даху будівлі факультету, він вів вогонь по студентах. Пізніше чоловіка ліквідували, за іншими даними – він вчинив самогубство.
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