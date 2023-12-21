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Стрельба в Праге — появились данные о количестве погибших

21 декабря 2023 18:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Стрельба в Праге — появились данные о количестве погибших
Карловый университет в Праге после стрельбы. Фото: REUTERS/David W Cerny
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Спасательные службы Праги сообщили, что, по предварительной информации, жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 11 человек. В частности, погиб и сам стрелок.

Об этом сообщают чешские СМИ.

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Пока известно об 11 погибших в результате стрельбы.

Также сообщается, что в результате стрельбы девять человек получили серьезные ранения, пять-шесть – ранения средней тяжести и еще 10 – легкие ранения. Спасатели предупредили, что информация может измениться.

Сообщение о погибших в результате стрельбы
Сообщение о погибших в результате стрельбы

Полиция также сообщает, что сейчас идет эвакуация из помещений Карлова университета. После того как началась эвакуация, некоторые студенты закрылись в кабинетах.

Напомним, сегодня, 21 декабря, стало известно о стрельбе в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге. Полиция перекрыла площадь и прилегающую к университету территорию.

По данным СМИ, стрелка видели на крыше здания факультета, он вел огонь по студентам. Позже мужчину ликвидировали, по другим данным — он совершил самоубийство.

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