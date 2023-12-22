Чоловік, який застрелив 15 людей у Празі, вбив напередодні батька та немовля
Чоловіка, який влаштував стрілянину в Празі, підозрюють у вбивстві батька та його новонародженої дитини в лісі минулого тижня. Під час нападу на університет 24-річний Давид Козак вбив 15 людей та поранив ще 25.
Про це повідомляє DailyMail.
Напади стрільця
У поліції розповіли, що нападника вбили під час стрілянини у Празі.
Давид Козак спочатку вбив свого батька в містечку Гостун, а потім попрямував до чеської столиці, де почав розстрілювати людей з балкона факультету мистецтв Карлового університету.
Чоловік мав при собі величезний арсенал зброї та боєприпасів. Міністр внутрішніх справ Чехії заявив, якби поліція не увійшла в будівлю вчасно, злочинець не був би мертвий на даху, і жертв було б набагато більше.
Повідомляється, що напередодні нападу чоловік вів щоденник російською мовою в Telegram. В одному з дописів він написав:
"Я хочу влаштувати стрілянину в школі і, можливо, самогубство".
Наразі стало відомо, що поліція розслідує, чи міг Давид Козак вбити 32-річного батька і його двомісячну доньку в Клановіце, неподалік від Праги. Після втечі нападника сотні поліцейських прочісували лісисту місцевість. Наразі влада з'ясовує, чи можуть ці два напади бути пов'язані між собою.
Після зникнення злочинця сотні поліцейських прочісували лісисту місцевість, і наразі влада з'ясовує, чи можуть ці два вбивства бути пов'язані між собою.
Нагадаємо, вчора, 21 грудня, у Празі поліція підтвердила повідомлення про стрілянину в одному із закладів освіти. В результаті інциденту є поранені й загиблі.
Також ми писали, що чоловіка, який відкрив стрілянину у Празі, звуть Давид Козак. Він розпочав вогонь з довгоствольної гвинтівки з оптикою в будівлі філософського факультету Карлового університету.
Додамо, на філософському факультеті Карлового університету в столиці Чехії сталася стрілянина. Наразі кількість загиблих зросла до 15 осіб та десятків поранених.
Читайте Новини.LIVE!