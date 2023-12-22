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Чоловік, який застрелив 15 людей у Празі, вбив напередодні батька та немовля

22 грудня 2023 10:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чоловік, який застрелив 15 людей у Празі, вбив напередодні батька та немовля
Пошук вбивці у лісі. Фото: DailyMail
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чоловіка, який влаштував стрілянину в Празі, підозрюють у вбивстві батька та його новонародженої дитини в лісі минулого тижня. Під час нападу на університет 24-річний Давид Козак вбив 15 людей та поранив ще 25.

Про це повідомляє DailyMail.

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Напади стрільця

У поліції розповіли, що нападника вбили під час стрілянини у Празі. 

Давид Козак спочатку вбив свого батька в містечку Гостун, а потім попрямував до чеської столиці, де почав розстрілювати людей з балкона факультету мистецтв Карлового університету.

Нападник, який влаштував смертельну стрілянину в Празі
Нападник, який влаштував смертельну стрілянину. Фото: DailyMail

Чоловік мав при собі величезний арсенал зброї та боєприпасів. Міністр внутрішніх справ Чехії заявив, якби поліція не увійшла в будівлю вчасно, злочинець не був би мертвий на даху, і жертв було б набагато більше.

Повідомляється, що напередодні нападу чоловік вів щоденник російською мовою в Telegram. В одному з дописів він написав:

"Я хочу влаштувати стрілянину в школі і, можливо, самогубство".

Наразі стало відомо, що поліція розслідує, чи міг Давид Козак вбити 32-річного батька і його двомісячну доньку в Клановіце, неподалік від Праги. Після втечі нападника сотні поліцейських прочісували лісисту місцевість. Наразі влада з'ясовує, чи можуть ці два напади бути пов'язані між собою.

Давід Козак, який влаштував смертельну стрілянину в Празі
Давид Козак. Фото: DailyMail

Після зникнення злочинця сотні поліцейських прочісували лісисту місцевість, і наразі влада з'ясовує, чи можуть ці два вбивства бути пов'язані між собою.

Нагадаємо, вчора, 21 грудня, у Празі поліція підтвердила повідомлення про стрілянину в одному із закладів освіти. В результаті інциденту є поранені й загиблі.

Також ми писали, що чоловіка, який відкрив стрілянину у Празі, звуть Давид Козак. Він розпочав вогонь з довгоствольної гвинтівки з оптикою в будівлі філософського факультету Карлового університету.

Додамо, на філософському факультеті Карлового університету в столиці Чехії сталася стрілянина. Наразі кількість загиблих зросла до 15 осіб та десятків поранених.

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