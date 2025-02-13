Разговор Путина и Трампа — чего боится Украина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали переговоры о прекращении войны в Украине спустя три года после полномасштабного вторжения РФ. Однако Украина обеспокоена этим телефонным разговором.

Об этом пишет The Times.

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Трамп 12 февраля заявил, что провел телефонный разговор с Путиным, который длился 90 минут. Это стало первым подтвержденным контактом между ними с момента возвращения Трампа в Белый дом.

"У меня только что состоялся длительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры", — писал президент США в своих социальных сетях.

По данным издания, этот разговор вызвал энтузиазм в Кремле. Однако в Киеве растут опасения, что Трамп может отстранить Украину от будущих мирных переговоров, оставив ее вне ключевых дипломатических решений.

Напомним, во время разговора с Трампом Путин пригласил его в Москву. Российский диктатор согласился, что долгосрочное урегулирование мира в Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Комментируя этот разговор политолог Михаил Шабанов сказал, что это может быть как обычная провокация, так и продуманный политический ход со стороны Кремля.