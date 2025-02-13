Розмова Путіна і Трампа — чого боїться Україна

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін почали переговори про припинення війни в Україні через три роки після повномасштабного вторгнення РФ. Однак Україна стурбована цією телефонною розмовою.

Про це пише The Times.

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Трамп 12 лютого заявив, що провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала 90 хвилин. Це стало першим підтвердженим контактом між ними з моменту повернення Трампа до Білого дому.

"У мене щойно відбулася тривала і дуже продуктивна телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори", — писав президент США у своїх соціальних мережах.

За даними видання, ця розмова викликала ентузіазм у Кремлі. Однак у Києві зростають побоювання, що Трамп може усунути Україну від майбутніх мирних переговорів, залишивши її поза ключовими дипломатичними рішеннями.

Нагадаємо, під час розмови з Трампом Путін запросив його до Москви. Російський диктатор погодився, що довгострокове врегулювання миру в Україні може бути досягнуте шляхом перемовин.

Коментуючи цю розмову політолог Михайло Шабанов сказав, що це може бути як звичайна провокація, так і продуманий політичний хід з боку Кремля.