Как на украинском сказать "в конце концов" — советы языковедов

Подростки общаются между собой. Иллюстративное фото: IZZI

Во время разговоров иногда можно услышать русизмы — слова и словосочетания, заимствованные из русского языка. Одним из распространенных примеров является выражение "в кінці кінців", которое происходит от русского "в конце концов", но ему есть украинские заменители.

Об этом говорится в материале NV.

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Чем заменить русизм "в конце концов"

В украинском языке есть несколько корректных синонимов для замены этого русизма, среди них: "зрештою", "врешті", "кінець кінцем", "нарешті", "оскільки" и другие. Выбор конкретного варианта зависит от контекста.

Чтобы избегать русизмов, важно постоянно повторять правила украинской грамматики, пользоваться словарями и читать на украинском.

Просмотр украинских фильмов и участие в языковых клубах способствуют улучшению знаний языка.

Ранее мы сообщали, что слово "творог" не является частью украинского языка. Это русизм и относится к суржиковым словам, а в украинском языке есть собственные соответствия .

Также языковеды рассказывали, как в повседневном общении избежать употребления слов "підодіяльник" та "одіяло". Эти слова являются русскими. Лучше говорить "підковдра" та "ковдра".