Як українською сказати "в конце концов" — поради мовознавців

Підлітки спілкуються між собою. Ілюстративне фото: IZZI

Під час розмов інколи можна почути русизми — слова та словосполучення, запозичені з російської мови. Одним із поширених прикладів є вислів "в кінці кінців", що походить від російського "в конце концов", але йому є українські відповідники.

Про це йдеться у матеріалі NV.

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Чим замінити русизм "в конце концов"

В українській мові є кілька коректних синонімів для заміни цього русизму, серед них: "зрештою", "врешті", "кінець кінцем", "нарешті", "оскільки" та інші. Вибір конкретного варіанту залежить від контексту.

Щоб уникати русизмів, важливо постійно повторювати правила української граматики, користуватися словниками та читати українською.

Перегляд українських фільмів та участь у мовних клубах також сприяють покращенню знань мови.

Раніше ми повідомляли, що слово "творог" не є частиною української мови. Це русизм і належить до суржикових слів, а в українській мові є власні відповідники.

Також мовознавці розповідали, як у повсякденному спілкуванні уникнути вживання слів "підодіяльник" та "одіяло". Ці слова є росіянізмами. Краще говорити "підковдра" та "ковдра".