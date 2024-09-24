Сир чи творог — як правильно сказати українською

Кисломолочний сир. Ілюстративне фото: movqe.az

Слово "творог" не є частиною української мови. Це русизм і належить до суржикових слів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Правильний термін для позначення цього продукту — "сир", "м’який сир" або "кисломолочний сир".

За словами філолога Олександра Авраменка, "творог" є русизмом і належить до суржикових слів, яких варто уникати.

Наприклад, вареники з сиром, сирний пиріг — це правильне українське вживання слова "творог".

Цікаво, що раніше в українській мові використовували слово "тваріг" або "творіг", однак його поступово витіснило сучасне "сир".

Попри спроби Спілки молочних підприємств України захистити термін "творог", аргументуючи схожістю з іншими слов’янськими мовами (польське twarożek, білоруське тварог), мовознавці дотримуються позиції, що це слово не відповідає сучасній українській нормі.

Також Авраменко радить не використовувати такі слова як "молочка", пропонуючи замінювати їх українським відповідником — "набіл".

За словами філологів, термін "масло" в українській мові не потребує додаткових уточнень на кшталт "вершкове", як це прийнято в російській мові.

Рецепти з кисломолочним сиром

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