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В украинском языке слова "творог" нет — что советуют языковеды

24 сентября 2024 06:02
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Сыр или творог — как правильно сказать на украинском
Кисломолочный творог. Иллюстративное фото: movqe.az
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Слово "творог" не является частью украинского языка. Это русизм и относится к суржиковым словам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Правильный термин для обозначения этого продукта — "сыр", "мягкий сыр" или "кисломолочный сыр".

По словам филолога Александра Авраменко, "творог" является русизмом и относится к суржиковым словам, которых следует избегать.

Например, вареники с сыром, сырный пирог — это правильное украинское употребление слова "творог".

Интересно, что раньше в украинском языке использовали слово "твариг" или "твориг", однако его постепенно вытеснило современное "сыр".

Несмотря на попытки Союза молочных предприятий Украины защитить термин "творог", аргументируя сходством с другими славянскими языками (польское twarożek, белорусский творог), языковеды придерживаются позиции, что это слово не соответствует современной украинской норме.

Также Авраменко советует не использовать такие слова как "молочка", предлагая заменять их украинским эквивалентом — "набил".

По словам филологов, термин "масло" в украинском языке не нуждается в дополнительных уточнениях типа "сливочное", как это принято в русском языке.

Рецепты с кисломолочным сыром

Предлагаем ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно: ленивые пирожки-трубочки с сыром.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

еда украинский язык сыр творог Олександр Авраменко

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