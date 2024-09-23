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Як українською правильно сказати "приймати участь" — пояснення від мовознавців

23 вересня 2024 06:03
Чекарьова Марія - редактор
Яке словосполучення краще вживати замість "приймати участь"
Дівчинка з постером із патріотичним написом. Фото ілюстративне: detector.media
Чекарьова Марія - редактор

Деякі слова та словосполучення, які ми вживаємо в повсякденному спілкуванні є кальками з російської мови. Одним із таких калькованих сталих виразів є "приймати участь".

Про те, як правильно українською мовою повідомити про свою участь у якійсь справі, змаганні або проєкті, 5 червня повідомило ТСН.

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Як правильно сказати українською "приймати участь"

Мовознавці зазначають, що єдиним правильним варіантом в українській мові є вираз "брати участь", який означає активну роль та особистий внесок людини в певну подію, дію або процес, а також підкреслює особисту відповідальність і залученість.

Наприклад, кажемо: "Вона завжди рада брати участь у благодійних акціях", "Завтра ми братимемо участь у спортивному заході". 

"У цих реченнях "брати участь" звучить природно і відповідає не лише духу української мови, але й правилам нашої мови", — зазначає ТСН.

Раніше ми повідомляли, якими українськими словами можна замінити "лайфгак". У словниках є 15 синонімічних варіантів.

Також мовознавці розповідали, як у повсякденному спілкуванні уникнути вживання слів "підодіяльник" та "одіяло". Ці слова є росіянізмами. Краще говорити "підковдра" та "ковдра".

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