Какое словосочетание лучше употреблять вместо "приймати участь"

Маленькая девочка с постером с патриотической надписью. Фото иллюстративное: detector.media

Некоторые слова и словосочетания, которые мы употребляем в повседневном общении, являются кальками с русского языка. Одним из таких калькированных устойчивых выражений является "принимать участие".

О том, как правильно на украинском языке сообщить о своем участии в каком-либо деле, соревновании или проекте, 5 июня сообщило ТСН .

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Как правильно сказать на украинском "принимать участие"

Языковеды отмечают, что единственным правильным вариантом в украинском языке является выражение "брати участь", которое означает активную роль и личный вклад человека в определенное событие, действие или процесс, а также подчеркивает личную ответственность и вовлеченность.

Например, говорим: "Вона завжди рада брати участь у благодійних акціях", "Завтра ми братимемо участь у спортивному заході".

"В этих предложениях "брати участь" звучит естественно и отвечает не только духу украинского языка, но и правилам нашего языка", — отмечает ТСН.

Ранее мы сообщали, какими украинскими словами можно заменить "лайфхак". В словарях есть 15 синонимических вариантов.

Также языковеды рассказывали, как в повседневном общении избежать употребления слов "підодіяльник" и "одіяло" . Эти слова являются российскими. Лучше говорить "підковдра" и "ковдра".