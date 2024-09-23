Какое словосочетание лучше употреблять вместо "приймати участь"

Как на украинском правильно сказать "принять участие" — объяснение от языковедов
Некоторые слова и словосочетания, которые мы употребляем в повседневном общении, являются кальками с русского языка. Одним из таких калькированных устойчивых выражений является "принимать участие".
О том, как правильно на украинском языке сообщить о своем участии в каком-либо деле, соревновании или проекте, 5 июня сообщило ТСН .
Как правильно сказать на украинском "принимать участие"
Языковеды отмечают, что единственным правильным вариантом в украинском языке является выражение "брати участь", которое означает активную роль и личный вклад человека в определенное событие, действие или процесс, а также подчеркивает личную ответственность и вовлеченность.
Например, говорим: "Вона завжди рада брати участь у благодійних акціях", "Завтра ми братимемо участь у спортивному заході".
"В этих предложениях "брати участь" звучит естественно и отвечает не только духу украинского языка, но и правилам нашего языка", — отмечает ТСН.
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