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Потрібно уникати слів "підодіяльник" та "одіяло" — мовознавці запропонували альтернативи

21 вересня 2024 06:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Українська мова — як правильно вживати слова «підодіяльник» та "одіяло"
Жінка застеляє постіль на ліжко. Фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Терміни "одіяло" та "підодіяльник" є запозиченнями з російської мови, тому їх бажано уникати в українському вжитку. Краще використовувати такі альтернативні слова, як "ковдра" та "наволока". 

Про це повідомили мовознавці Kyiv Dictionary. 

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Після повномасштабного вторгнення РФ чимало українців відмовилися від використання російської мови та повністю перейшли на українську. Проте в нашій рідній мові існують деякі підступні слова, як от наприклад "одіяло" та "підодіяльник".

Мовознавці зазначили, що слово "одіяло" та похідне від нього "підодіяльник", які зафіксовані в низці сучасних словників та трапляються в літературі, є запозиченими з російської мови.

Український аналог російського слова "одіяло" — "ковдра". Що ж стосується відповідника для лексеми "підодіяльник", сьогодні єдиної думки у мовознавців немає.

Проте найпопулярнішою альтернативою все ж вважається "підковдра". Крім того, у різних за академічним рівнем джерелах трапляються пропозиції: від "підукривала" до "наковдри" й "наковдреника".

"На нашу думку, варіант "підковдра", як і всі інші подібні, є неприйнятна пряма калька з російської мови, якої слід уникати цілком", — зазначили мовознавці.

Вони радять використовувати замість русизму "підодіяльник" український відповідник "наволока".

"Хоча це слово здебільшого вживають на позначення чохла на подушку, воно може мати ширший ужиток", — підкреслили мовознавці.

Нагадаємо, слово "хідник" має різні значення в українській мові. Його можна використовувати як синонім до слова підземний хід, тротуар та довгий килим. 

Раніше мовознавці зазначали, що слово "здрастуйте" є прийнятним в українській мові, оскільки його використовували відомі письменники, хоча воно дійсно має схожість з російським аналогом.

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