Украинский язык — как правильно употреблять слова "підодіяльник" и "одіяло"

Женщина застилает постель на кровать. Фото: Freepick

Термины "одіяло" и "підодіяльник" являются заимствованиями из русского языка, поэтому их желательно избегать в украинском употреблении. Лучше использовать такие альтернативные слова, как "ковдра" и "наволока".

Об этом сообщили языковеды Kyiv Dictionary.

Читайте также:

"Підодіяльник" — как правильно сказать на украинском

После полномасштабного вторжения РФ многие украинцы отказались от использования русского языка и полностью перешли на украинский. Однако в нашем родном языке существуют некоторые коварные слова, как например "одіяло" и "підодіяльник".

Языковеды отметили, что слово "одіяло" и производное от него "підодіяльник", которые зафиксированы в ряде современных словарей и встречаются в литературе, заимствованы из русского языка.

Украинский аналог русского слова "одіяло" — "ковдра". Что же касается соответствия для лексемы "підодіяльник" сегодня единого мнения у языковедов нет.

Однако самой популярной альтернативой все же считается "підодіяльник". Кроме того, в разных по академическому уровню источниках встречаются предложения: от "підукривала" до "наковдри" и "наковдреника".

"По нашему мнению, вариант "наволока", как и все другие подобные, есть неприемлемая прямая калька по русскому языку, которой следует избегать целиком", — отметили языковеды.

Они советуют использовать вместо русизма "підодіяльник" украинский аналог "наволока".

"Хотя это слово в основном употребляют для обозначения чехла на подушку, оно может иметь более широкий употребление", — подчеркнули языковеды.

Напомним, слово "хідник" имеет разные значения в украинском языке. Его можно использовать в качестве синонима для слова подземный ход, тротуар и длинный ковер.

Ранее языковеды отмечали, что слово "здравстуйте" приемлемо в украинском языке, поскольку его использовали известные писатели, хотя оно действительно имеет сходство с российским аналогом.