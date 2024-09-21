Украинский язык — как правильно употреблять слова "підодіяльник" и "одіяло"

Следует избегать слов "підодіяльник" и "одіяло" — языковеды предложили альтернативы
Термины "одіяло" и "підодіяльник" являются заимствованиями из русского языка, поэтому их желательно избегать в украинском употреблении. Лучше использовать такие альтернативные слова, как "ковдра" и "наволока".
Об этом сообщили языковеды Kyiv Dictionary.
"Підодіяльник" — как правильно сказать на украинском
После полномасштабного вторжения РФ многие украинцы отказались от использования русского языка и полностью перешли на украинский. Однако в нашем родном языке существуют некоторые коварные слова, как например "одіяло" и "підодіяльник".
Языковеды отметили, что слово "одіяло" и производное от него "підодіяльник", которые зафиксированы в ряде современных словарей и встречаются в литературе, заимствованы из русского языка.
Украинский аналог русского слова "одіяло" — "ковдра". Что же касается соответствия для лексемы "підодіяльник" сегодня единого мнения у языковедов нет.
Однако самой популярной альтернативой все же считается "підодіяльник". Кроме того, в разных по академическому уровню источниках встречаются предложения: от "підукривала" до "наковдри" и "наковдреника".
"По нашему мнению, вариант "наволока", как и все другие подобные, есть неприемлемая прямая калька по русскому языку, которой следует избегать целиком", — отметили языковеды.
Они советуют использовать вместо русизма "підодіяльник" украинский аналог "наволока".
"Хотя это слово в основном употребляют для обозначения чехла на подушку, оно может иметь более широкий употребление", — подчеркнули языковеды.
Напомним, слово "хідник" имеет разные значения в украинском языке. Его можно использовать в качестве синонима для слова подземный ход, тротуар и длинный ковер.
Ранее языковеды отмечали, что слово "здравстуйте" приемлемо в украинском языке, поскольку его использовали известные писатели, хотя оно действительно имеет сходство с российским аналогом.
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