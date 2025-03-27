Без разведки США Украина не может отслеживать запуск ракет РФ, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Украина не контролирует запуск баллистических ракет без американских разведданных. Такие данные очень важны, чтобы украинская власть предупреждала граждан об опасности и люди успевали спускаться в бомбоубежища.

Об этом 26 марта в Париже в эфире Eurovision News заявил Владимир Зеленский.

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Президент Украины сообщил, что информацию о ракетных атаках российских оккупантов Украине всегда передавали западные партнеры.

"Мы никогда не имели доступа к этим данным. С начала полномасштабного вторжения я настойчиво просил предоставить нам прямой доступ. Но мы благодарны за то, что разблокировали доступ к разведданным - это успех нашей команды", — сказал Зеленский.

Напомним, что мы сообщали о том, что 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выделении нового пакета военной поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро.

Кроме того, Макрон поддержал инициативу президента США Дональда Трампа по ускорению этого процесса.