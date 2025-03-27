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Чи зможе Україна обійтись без розвідки США — заява Зеленського

27 березня 2025 00:36
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Без розвідки США Україна не може відстежувати запуск ракет РФ, заявив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Україна не контролює запуск балістичних ракет без американських розвідданих. Такі дані дуже важливі, щоб українська влада попереджала громадян про небезпеку і люди встигали спускатись до бомбосховищ.

Про це 26 березня у Парижі в етері Eurovision News заявив Володимир Зеленський.

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Президент України повідомив, що інформацію про ракетні атаки російських окупантів Україні завжди передавали західні партнери. 

"Ми ніколи не мали доступу до цих даних. З початку повномасштабного вторгнення я наполегливо просив надати нам прямий доступ. Але ми вдячні за те, що розблокували доступ до розвідданих — це успіх нашої команди", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що ми повідомляли про те, що 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон оголосив про виділення нового пакета військової підтримки для України на суму 2 мільярди євро.

Крім того, Макрон підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо пришвидшення цього процесу.

Володимир Зеленський Франція розвідка Париж війна в Україні балістична атака
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