Без розвідки США Україна не може відстежувати запуск ракет РФ, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Україна не контролює запуск балістичних ракет без американських розвідданих. Такі дані дуже важливі, щоб українська влада попереджала громадян про небезпеку і люди встигали спускатись до бомбосховищ.

Про це 26 березня у Парижі в етері Eurovision News заявив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Чи вдалось отримати доступ до розвідданих США

Президент України повідомив, що інформацію про ракетні атаки російських окупантів Україні завжди передавали західні партнери.

"Ми ніколи не мали доступу до цих даних. З початку повномасштабного вторгнення я наполегливо просив надати нам прямий доступ. Але ми вдячні за те, що розблокували доступ до розвідданих — це успіх нашої команди", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що ми повідомляли про те, що 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон оголосив про виділення нового пакета військової підтримки для України на суму 2 мільярди євро.

Крім того, Макрон підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо пришвидшення цього процесу.