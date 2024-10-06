Графики отключения света на сегодня — информация от Укрэнерго

Энергетики чинят воздушную линию. Фото: Харьковоблэнерго

В воскресенье, 6 октября, в Украине не планируется применять графики отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме сейчас стабильна.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в субботу, 5 октября.

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Графики отключения света 6 октября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом в Укрэнерго будут сообщать дополнительно. Также украинцев предупредили о необходимости по возможности использовать мощные приборы в определенные часы.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

График отключения света в областях

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.

Также Новини.LIVE писали, что в ВР назвали города, где зимой будет самая сложная ситуация со светом. По словам депутата Верховной Рады Инны Совсун, больше всего будут страдать восточные области.