Графики отключения света на сегодня — информация от Укрэнерго

Грозят ли отключения света сегодня — в Укрэнерго сделали предупреждение
В воскресенье, 6 октября, в Украине не планируется применять графики отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме сейчас стабильна.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в субботу, 5 октября.
Графики отключения света 6 октября
Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом в Укрэнерго будут сообщать дополнительно. Также украинцев предупредили о необходимости по возможности использовать мощные приборы в определенные часы.
"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.
График отключения света в областях
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.
Также Новини.LIVE писали, что в ВР назвали города, где зимой будет самая сложная ситуация со светом. По словам депутата Верховной Рады Инны Совсун, больше всего будут страдать восточные области.
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