Графіки відключень в Україні 3 жовтня від Укренерго

Електроенергетики за роботою. Ілюстративне фото: УНІАН

У четвер, 3 жовтня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи СЕС — з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, Олександр Харченко також розповів, що буде в Україні зі світлом, якщо окупанти завдадуть масованого удару по українських АЕС.

Раніше про підготовку Росії до ударів по трьох АЕС України повідомляв Президент України Володимир Зеленський.