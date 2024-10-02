Графіки відключень в Україні 3 жовтня від Укренерго

Графіки відключень — в Укренерго закликали економно споживати світло
У четвер, 3 жовтня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.
Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.
Графіки відключення світла 3 жовтня
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи СЕС — з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.
Де можна подивитись графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, Олександр Харченко також розповів, що буде в Україні зі світлом, якщо окупанти завдадуть масованого удару по українських АЕС.
Раніше про підготовку Росії до ударів по трьох АЕС України повідомляв Президент України Володимир Зеленський.
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