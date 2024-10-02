Графики отключений в Украине 3 октября от Укрэнерго

Электроэнергетики за работой. Иллюстративное фото: УНИАН

В четверг, 3 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 3 октября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период максимально эффективной работы СЭС с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, Александр Харченко также рассказал, что будет в Украине со светом, если оккупанты нанесут массированный удар по украинским АЭС.

Ранее о подготовке России к ударам по трем АЭС Украины сообщал Президент Украины Владимир Зеленский.