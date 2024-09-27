Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Україні готуються підвищити оптові ціни на електроенергію — що відомо arrow

В Україні готуються підвищити оптові ціни на електроенергію — що відомо

27 вересня 2024 04:38
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ціна за електроенергію зросте з 1 листопада 2024 року
Гроші в руках людини. Ілюстративне фото: espreso.tv
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на проєкт постанови НКРЕКП, який планують ухвалити 1 жовтня.

Читайте також:

Що відомо

Зокрема, регулятор пропонує запровадити з 1 листопада в максимальні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на такому рівні:

  • з 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год;

Водночас на балансуючи ринку показники наступні:

  • максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 — 6600 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8250 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 — 10 000 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

Зазначається, учасникам ринку буде надано можливість подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після ухвалення його Нацкомісією.

Фінальне рішення, ймовірно, матиме вищі граничні ціни, ніж поточні пропозиції регулятора.

Нагадаємо, за словами нардепа від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренко, в разі підвищення тарифів, платіжки за світло зростуть на 25 коп/кВт∙год.

Також ми писали, що в Україні низка категорій громадян може отримати пільги на оплату комунальних послуг у жовтні 2024 року. Зокрема, мова йде про учасників бойових дій і ветеранів війни. Вони мають право оформити допомогу спрощено.

тарифи електроенергія гроші світло оплата

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — про яку небезпеку попереджають

04:38 В Україні готуються підвищити оптові ціни на електроенергію — що відомо

03:26 У війську потрібні фахівці в підрозділ ППО — кого запрошують до полку "Азов"

02:20 Пентагон повідомив, що увійде до нового пакета допомоги Україні на 2,4 млрд

01:32 Ухилянт назвав указ про мобілізацію "авторським твором" — що вирішив суд

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

01:30 Військовий заявив, що замість "бусифікації" краще створювати найману армію

Термінова новина

00:59 В Одесі було чутно вибухи — що відомо про чергову атаку "Шахедів"

00:35 У Запорізькій області пролунали вибухи — подробиці ворожої атаки

00:30 ТЦК незаконно виписують заочні штрафи за порушення обліку

00:29 У Дніпрі прогримів вибух — що відомо про обстріл

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — про яку небезпеку попереджають

04:38 В Україні готуються підвищити оптові ціни на електроенергію — що відомо

03:26 У війську потрібні фахівці в підрозділ ППО — кого запрошують до полку "Азов"

02:20 Пентагон повідомив, що увійде до нового пакета допомоги Україні на 2,4 млрд

01:32 Ухилянт назвав указ про мобілізацію "авторським твором" — що вирішив суд

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

01:30 Військовий заявив, що замість "бусифікації" краще створювати найману армію

Термінова новина

00:59 В Одесі було чутно вибухи — що відомо про чергову атаку "Шахедів"

00:35 У Запорізькій області пролунали вибухи — подробиці ворожої атаки

00:30 ТЦК незаконно виписують заочні штрафи за порушення обліку

00:29 У Дніпрі прогримів вибух — що відомо про обстріл

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені