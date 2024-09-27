Ціна за електроенергію зросте з 1 листопада 2024 року

Гроші в руках людини. Ілюстративне фото: espreso.tv

Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на проєкт постанови НКРЕКП, який планують ухвалити 1 жовтня.

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Що відомо

Зокрема, регулятор пропонує запровадити з 1 листопада в максимальні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на такому рівні:

з 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год;

Водночас на балансуючи ринку показники наступні:

максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 — 6600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8250 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 10 000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

Зазначається, учасникам ринку буде надано можливість подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після ухвалення його Нацкомісією.

Фінальне рішення, ймовірно, матиме вищі граничні ціни, ніж поточні пропозиції регулятора.

Нагадаємо, за словами нардепа від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренко, в разі підвищення тарифів, платіжки за світло зростуть на 25 коп/кВт∙год.

Також ми писали, що в Україні низка категорій громадян може отримати пільги на оплату комунальних послуг у жовтні 2024 року. Зокрема, мова йде про учасників бойових дій і ветеранів війни. Вони мають право оформити допомогу спрощено.