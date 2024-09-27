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В Украине готовятся повысить оптовые цены на электроэнергию — что известно

27 сентября 2024 04:38
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Цена за электроэнергию вырастет с 1 ноября 2024 года
Деньги в руках человека. Иллюстративное фото: espreso.tv
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.

Об этом сообщает ExPro со ссылкой на проект постановления НКРЭКУ, который планируют принять 1 октября.

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Что известно

В частности, регулятор предлагает ввести с 1 ноября в максимальные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточно на таком уровне:

  • с 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт·ч;
  • с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВтч;
  • с 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт·ч;
  • минимальная предельная цена — 10 грн/МВт·ч;

В то же время на балансирующем рынке показатели следующие:

  • максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 — 6600 грн/МВт·ч;
  • с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8250 грн/МВт·ч;
  • с 17:00 до 23:00 — 10 000 грн/МВтч;
  • минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

Участникам рынка будет предоставлена возможность подать свои замечания и предложения к проекту после принятия его Нацкомиссией.

У финального решения, вероятно, будут более высокие предельные цены, чем текущие предложения регулятора.

Напомним, по словам нардепа от фракции "Батькивщина" Алексея Кучеренко, в случае повышения тарифов платежки за свет вырастут на 25 коп/кВт∙час.

Также мы писали, что в Украине ряд категорий граждан могут получить льготы на оплату коммунальных услуг в октябре 2024 года. В частности, речь идет об участниках боевых действий и ветеранов войны. Они вправе оформить помощь упрощенно.

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