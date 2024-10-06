Графіки відключення світла на сьогодні — інформація від Укренерго

Енергетики лагодять повітряну лінію. Фото: Харківобленерго

У неділю, 6 жовтня, в Україні не планується застосовувати графіки відключення електроенергії. Ситуація в енергосистемі наразі є стабільною.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 5 жовтня.

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Графіки відключення світла 6 жовтня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це в Укренерго повідомлятимуть додатково. Також українців попередили про необхідність за можливості використовувати потужні прилади в певні години.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години — з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Графік відключення світла в областях

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

Також Новини.LIVE писали, що у ВР назвали міста, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом. За словами депутатки Верховної Ради Інни Совсун, найбільше страждатимуть східні області.