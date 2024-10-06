Графіки відключення світла на сьогодні — інформація від Укренерго

Чи загрожують відключення світла сьогодні — в Укренерго зробили застереження
У неділю, 6 жовтня, в Україні не планується застосовувати графіки відключення електроенергії. Ситуація в енергосистемі наразі є стабільною.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 5 жовтня.
Графіки відключення світла 6 жовтня
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це в Укренерго повідомлятимуть додатково. Також українців попередили про необхідність за можливості використовувати потужні прилади в певні години.
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години — з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.
Графік відключення світла в областях
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.
Також Новини.LIVE писали, що у ВР назвали міста, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом. За словами депутатки Верховної Ради Інни Совсун, найбільше страждатимуть східні області.
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