Главная Новости дня Верят ли украинцы в победу и какой она должна быть — опрос

Верят ли украинцы в победу и какой она должна быть — опрос

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 13:50
Победа Украины в войне — сколько людей верит в поражение РФ
Девушки с украинскими флагами. Фото: Новини.LIVE

В августе 2025 года большинство украинцев продолжают верить в победу Украины в войне против России. Кроме того, опросе ответили, каким видят справедливый мир.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова.

Читайте также:

Более половины украинцев верят в победу

Опрос проходил с 12 по 18 августа 2025 года методом face-to-face. В нем приняли участие 2002 респондента в возрасте от 18 лет из большинства областей Украины, кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По результатам опроса, 73% украинцев верят в победу в войне, зато 17% — считают, что это маловероятно.

Чи вірять українці в перемогу - опитування
Результаты опроса. Фото: dif.org.ua

Социологи напоминают, что наибольший спад в уверенности произошел в 2024 году — тогда количество тех, кто верит в победу, уменьшилось на 11 процентных пунктов. За последние 12 месяцев снижение составило еще 4 пункта, что лишь немного превышает статистическую погрешность.

Основными признаками победы украинцы считают возвращение всех пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов (30%). В то же время 27% респондентов назвали ключевым критерием освобождение территорий в пределах 1991 года.

Наименее значимыми показателями победы для граждан оказались провал российского наступления и стабилизация фронта (12%), конфискация и передача Украине арестованных российских активов (12%) и сохранение международных санкций против России (11%).

Якою буде перемога України - опитування
Результаты опроса украинцев. Фото: dif.org.ua

Напомним, Александр Сырский вместе с союзниками в НАТО согласовали шаги к миру в Украине.

Кроме того, президент США Дональд Трамп назвал новые сроки прекращения огня.

опрос война в Украине соцопрос победа статистика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
