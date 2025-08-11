Відео
Трамп питав в Орбана, чи здатна Україна перемогти Росію

Трамп питав в Орбана, чи здатна Україна перемогти Росію

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 23:34
Трамп заявив, що радився з Орбаном щодо здатності України перемогти Росію
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розповів, що ще до повернення до Білого дому радився зі "своїм другом" прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо війни в Україні. Зокрема, він питав, чи здатна Україна перемогти Росію.

Про це повідомляє Telegram Donald Trump українською.

Що сказав Трамп про своє спілкування з Орбаном щодо України

"Я спитав дуже розумну людину, Віктора Орбана з Угорщини. Він в тому ж регіоні і добре знає обидві країни. Кажу: "Чи може Україна перемогти Росію?". Він глянув, ніби я дурень, і сказав: "Росія велика, вони живуть війнами". Він сказав: "Китай б'є вас торгівлею, Росія — війною", — поінформував Трамп.

Також він додав, що Росія сильна, оскільки постійно воює, нагадавши про перемогу над Гітлером і Наполеоном.

Однак наголосимо добре відомий факт, що обидві ці перемоги були здобуті Росією в коаліціях із західними країнами та з підкореною Україною у своєму складі.

Нагадаємо, що під час пресконференції 11 серпня, Трамп зробив заяву щодо звільнення окупованих Росією українських територій. Зокрема, він сказав, що буде намагатися повернути Україні її землі.

Також він заявив, що росіяни могли б захопити Київ за 4 години на початку повномасштабного вторгнення. Однак командування Росії "схибило".

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
